Fenerbahçe'de Joshua King'den sakatlık açıklaması

Haberin Devamı

Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek yeni sezonda galibiyet serisini 15 maça çıkaran Fenerbahçe'de Joshua King, Miguel Crespo ve İrfan Can Eğribayat maçı değerlendirdi.

Takımının gollerini atan King; "Bugünkü gibi rakibimiz kompakt oynadığı zaman zor olabiliyor. İlk yarıda çok iyi savunma yaptılar. İki tane şans yakaladık. Son bölümde daha fazla gol atabilirdik. Rakibin bir yerden sonra açılacağını biliyorduk. Buraya galibiyet için geldik bugün de bunu başardık." dedi.

Sakatlık açıklaması

Maçın sonlarında sakatlanıp kenara gelmesiyle ilgili de konuşan İngiliz futbolcu; "Sadece hamstring kasında bir gerginlik hissettim. Sadece emin olmak için çıktım. Doktorla durumuna bakacağız." diye konuştu.

Crespo: Sözleşme uzattığım için mutluyum

Miguel Crespo ise; "Önemli bir 3 puan elde ettik. Galibiyet serimizi sürdürüyoruz. Sürekli çalışıyoruz. Performansı yukarı çekmeyi amaçlıyoruz. Gerçekten mutluyum kontratımı yenilediğim için. Fenerbahçe'de devam ettiğim için çok mutluyum. Ben Fenerbahçe'de kupalar kazanmak istiyorum. Fenerbahçe çok büyük ve kupaları hak ediyor. Ben de yardımcı olmak istiyorum." sözlerini kullandı.

Haberin Devamı

İrfan Can Eğribayat'tan Livakovic sözleri

Son olarak konuşan İrfan Can Eğribayat ise; "Livakovic ile aramız gerçekten çok iyi. Güzel sohbetlerimiz oldu. Güzel konuşmalarımız oluyor. Kim oynarsa elinden geleni yapıyor. Burada güzel olan bir şey var, kim oynuyorsa, herkes birbirine destek oluyor. Hep birbirimize soruyoruz. Diğer mevkilerde de aynı. Güzel bir ortamımız var. Böyle olunca da başarı geliyor. Herkes forma için mücadele veriyor. Hoca da hakkaniyetli bir şekilde formayı vermeye çalışıyor. İnşallah bunların devamı gelir ve mutlu sona ulaşırız" dedi.