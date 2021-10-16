Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın büyük heyecanı

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Fenerbahçe'de 29 Ağustos’ta oynanan Altay maçının ardından sakatlanan Jose Sosa 7 maç sonra formasına kavuşuyor.

Arjantinli yıldız, Trabzon deplasmanıyla birlikte sahalara dönüş yapacak olmanın heyecanını yaşıyor.



Vitor Pereira, öğrencisinin Milli aradaki antrenman performansından son derece memnun kaldı. Bu bölgede Gustavo’nun yanında oynayacak oyuncu konusunda Sosa, Mert Hakan, Zajc, Crespo ve Meyer arasında kıyasıya bir rekabet var.

Ancak Jose Sosa, eski takımına karşı formayı kapma konusunda bir adım önde.



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