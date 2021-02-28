Fenerbahçe'de Jose Sosa'dan şampiyonluk sözleri

Şampiyon olmaları için çalışmaya devam etmeleri gerektiğini söyleyen Sosa, "Benim için gerçekten özel bir maçtı. Burada güzel zamanlarım geçti. Artık Fenerbahçe'deyim ve büyük bir sorumlulukla yoluma devam ediyorum. Çok çalıştık. Başlangıçta oyuna çok hakimdik. Sonra işler biraz karıştı ama sonuç olarak buradan çıktık. Ben Türkiye'de çok zaman geçirdim. Bu ligde şampiyonluk son ana kadar belli olmuyor. Çok büyük sorumluluğumuz var. Kendi en iyi mücadelemizi vermeliyiz son ana kadar. Şampiyon olmamız gerekiyor." diye konuştu.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...