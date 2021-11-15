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Fenerbahçe'de Jose Sosa'dan Galatasaray derbisi ve lig sözleri

#Fenerbahçe#Jose Sosa Fenerbahçe#Sosa
Fenerbahçede Jose Sosadan Galatasaray derbisi ve lig sözleri

Fenerbahçe'de ligde 3. haftadaki Altay maçından beri 11’de yer almayan Jose Sosa, “Galatasaray karşısında sorumluluk almaya hazırım. Kötü gidişe son vermek için hepimiz çok çalışıyoruz. Derbiyi kazanırsak, ardından iyi sonuçların devamı da gelecektir” diye konuştu.

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Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı, bu sezon forma rekabetinde arka planda kaldı. Jose Sosa, Avrupa Ligi’nde Antwerp ile oynanan her iki karşılaşmaya da 11’de başladı. Ancak tecrübeli orta saha oyuncusu, ligde en son 3. haftadaki Altay mücadelesinde 11’de sahaya çıkmıştı. Pereira, son iki lig mücadelesi olan Konya ve Kayseri karşılaşmalarında ise öğrencisine süre vermedi.

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Fanatik'in haberine göre; Jose Sosa, Galatasaray maçı öncesi hocasına mesaj göndererek, “Derbide sorumluluk almaya hazırım. Kariyerimde bu tarz birçok maç oynadım. Derbilerin havası farklı oluyor. Tecrübemle takımıma yardımcı olabilirim” ifadelerini kullandı. 36 yaşındaki futbolcu, son iki Milli maç arasının kendileri açısından şanssız geçtiğini söyledi.

‘Daha 26 maç var’

Sosa, “Bir önceki Milli araya lider girmiştik, şimdi beklediğimiz sonuçlarla zirvenin 10 puan gerisinde kaldık. Ancak ligde daha oynanacak 26 maç var. Hiçbir şey bitmiş değil. Galatasaray derbisini kazanırsak, iyi sonuçların devamı da gelir. Bizim için yeni bir sayfa açılır. Hepimiz buna inanıyoruz ve bunun için çok çalışıyoruz” dedi.

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