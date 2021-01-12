MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Jose Sosa ve Filip Novak gelişmesi! Koşu çalışmalarına başladılar...
GeriFutbol Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Filip Novak gelişmesi! Koşu çalışmalarına başladılar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 14:33 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Filip Novak gelişmesi! Koşu çalışmalarına başladılar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Filip Novak gelişmesi! Koşu çalışmalarına başladılar...
Abone Olgoogle-news

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktörü Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Mesut Özil transferine odaklanan Fenerbahçeden Dorukhan Toköz bombası
Mesut Özil transferine odaklanan Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz bombası!

Hafif sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Jose Sosa ve Filip Novak'ın sahada koşu çalışmalarına başladığı aktarıldı. Tolga Ciğerci ve Diego Perotti'nin ise antrenmanlarını salonda sürdürdüğü duyuruldu.

Fenerbahçede Jose Sosa ve Filip Novak gelişmesi Koşu çalışmalarına başladılar...

Diğer oyuncuların ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

 

Fenerbahçede Jose Sosa ve Filip Novak gelişmesi Koşu çalışmalarına başladılar...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle