Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Filip Novak gelişmesi! Koşu çalışmalarına başladılar...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktörü Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Hafif sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Jose Sosa ve Filip Novak'ın sahada koşu çalışmalarına başladığı aktarıldı. Tolga Ciğerci ve Diego Perotti'nin ise antrenmanlarını salonda sürdürdüğü duyuruldu.

Diğer oyuncuların ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

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