Fenerbahçe’de Jose Sosa değişti! Evine kapandı, gece hayatına son verdi

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Spor Servisi / Süleyman ARAT - Fenerbahçe’nin oyun kurgusunda kilit isimlerden biri olan Jose Sosa nihayet takımla çalışmalara başlaması sevinç yaratırken yıldız oyuncunun Trabzon maçında forma giyebilmesi için teknik ekip ve sağlık ekibi titiz bir çalışma yürütüyor.



Alt adalede sertleşme şikayeti nedeniyle ligde sadece ilk 3 maçta forma giyebilen Jose Sosa, Süper Ligde 5 maç Avrupa Liginde ise 2 maç kaçırmıştı. Arjantinli tecrübeli yıldızın tam olarak iyileşmeden sahalara dönmesini sakıncalı bulan Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu ve ekibinin yürüttüğü yoğun çabalar sonunda Sosa sakatlığından tamamen kurtulmuş olarak çalışmalara başladı.



Perşembe akşam saat 18.00’da yapılan antrenmanı ağrı hissetmeden tamamlayan Jose Sosa’nın 17 Ekim Pazar günü Trabzon deplasmanında öncelikle ilk 11'de, en kötü ihtimalle ikinci yarıda forma giymesi hedefleniyor.

Vitor Pereira’nın idari menajer Emir Yolaç’tan bir hazırlık maçı yapılması için takım ayarlanmasını istediği öğrenilirken, maç eksiklikleri bulunan Jose Sosa, Nazım Sangare, Mesut Özil’in de bu maçta daha yakından görecek.



ORTA SAHA YENİDEN ŞEKİLLENECEK



Sosa’nın Trabzon maçıyla birlikte yeniden formasına kavuşmasıyla Fenerbahçe orta sahasında Gustavo-Sosa’nın sürekli olarak yan yana oynaması bekleniyor. Sosa’nın Trabzon karşısında maç eksikliği nedeniyle forma giyememesi durumunda Gutavo-Miha Zajc veya Gustavo-Mert Hakan Yandaş şeklinde olması kuvvetle muhtemel.



JOSE SOSA DEĞİŞTİ



Geçtiğimiz sene özel yaşantısıyla çok eleştiri alan ve Fenerbahçe yönetiminin yıldız futbolcudan aldığı sözden sonra takımda kalmasına izin verdiği Jose Sosa’nın bu sezon başından beri eve kapandığı, gece hayatına son verdiği öğrenilirken yakınlarına “Bu sezon Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak istiyorum’ dediği öğrenildi.