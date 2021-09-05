Fenerbahçe'de Jose Sosa çalışmalara başladı

Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ile başlayan idman; pas, istasyon ve top kapma çalışmaları ile sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.

Sarı-lacivertli ekipte Pelkas, Novak ve Sosa çalışmalarını takımdan ayrı sürdürürken, Serdar Dursun tedbir amaçlı dinlendirildi.

Fenerbahçe, yarını izinli geçirecek.

VITOR PEREIRA'NIN OĞULLARI ANTRENMANI İZLEDİ

Fenerbahçe'de Süper Lig hazırlıkları sürerken, Teknik Direktör Vitor Pereira’nın iki oğlu da bahçede oturup antrenmanı izledi.

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