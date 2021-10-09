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Fenerbahçe’de Jose Sosa alarmı

#Fenerbahçe#Jose Sosa#Gustavo
Fenerbahçe’de Jose Sosa alarmı

Sosa, Trabzon’da oynayabilecek duruma gelirse orta sahada Gustavo’nun yanında görev yapacak.

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Spor Servisi / Süleyman ARAT - F.Bahçe’nin oyun kurgusunda kilit isimlerden biri olan Jose Sosa’nın nihayet takımla çalışmalara başlaması sevinç yaratırken, yıldız oyuncunun Trabzon maçında forma giyebilmesi için titiz bir çalışma yürütüyor.

Adale sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 3 maçında forma giyebilen Arjantinli, Süper Lig’de 5, Avrupa Ligi’nde ise 2 karşılaşmada oynayamadı. Sosa’nın 17 Ekim Pazar günü Trabzon deplasmanında en azından ikinci yarıda forma giymesi hedefleniyor.

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VALENCİA TARİH YAZDI 

Öte yandan Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Ekvador’un evinde Bolivya’yı 3-0 yendiği maçta 2 gol attı.

F.Bahçeli yıldız, Valencia, toplamda 33 golle Ekvador Milli Takımı’nın en golcü ismi oldu. 

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#Fenerbahçe#Jose Sosa#Gustavo