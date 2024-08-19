Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu sevindiren gelişme! Fred geri döndü...

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Trendyol Süper Lig'de 2 haftada 4 puan toplayan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
Ardından 2 grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.
FRED GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'de 3 hafta önce oynanan Lugano maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Fred, tedavisinin tamamlanmasının ardından antrenmana çıktı ve takımla çalıştı.
İdmanın tamamında yer alan Brezilyalı orta saha oyuncusu, Jose Mourinho'nun görev vermesi halinde Rize'de forma giyebilecek.