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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu sevindiren gelişme! Fred geri döndü...

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Fred
Fenerbahçede Jose Mourinhoyu sevindiren gelişme Fred geri döndü...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 20:33

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe deplasmanına çıkan Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Sarı - lacivertliler, 3. haftada oynanacak olan Rizespor maçı hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'yu sevindiren de bir gelişme yaşandı.

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Trendyol Süper Lig'de 2 haftada 4 puan toplayan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

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Ardından 2 grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

FRED GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de 3 hafta önce oynanan Lugano maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Fred, tedavisinin tamamlanmasının ardından antrenmana çıktı ve takımla çalıştı.

Fenerbahçede Jose Mourinhoyu sevindiren gelişme Fred geri döndü...

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İdmanın tamamında yer alan Brezilyalı orta saha oyuncusu, Jose Mourinho'nun görev vermesi halinde Rize'de forma giyebilecek.

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Fred

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