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'Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya kötü şaka!'

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Lille
Fenerbahçede Jose Mourinhoya kötü şaka
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 07:00

F.Bahçe’nin, Fransa’da 2-1 yenildiği Lille’i İstanbul’da normal sürede 1-0 yenmesine karşın uzatmalarda, 118. dakikada yediği penaltı golüyle Devler Ligi’ne veda etmesi Avrupa’da büyük dikkat çekti. Gazetelerin çoğu maç haberini Mourinho üzerinden verirken sarı lacivertlilerin dramatik şekilde elendiğini yazdılar

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Fenerbahçe’nin 118. dakikada yediği penaltı golüyle Lille’e elenmesi Avrupa basınında geniş yer buldu. Avrupa basını karşılaşmayı daha çok Jose Mourinho üzerinden görürken genel olarak, dünyaca ünlü teknik adamın ilk büyük hedefinden saptığı yönünde yorumlar yapıldı.

Gazeteler Portekizli teknik adamın Şampiyonlar Ligi şansını kaybettiğini ve şimdi Avrupa Ligi’nde başarı kovalayacağını yazdı.

Avrupa basınında karşılaşmayla ilgili yapılan yorumların bazıları şöyle:

· LİNTERİSTA: Jose Mourinho için kötü bir şaka. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi macerası ön elemelerde sona eriyor.

· KİCKER: İlk acı yenilgi: Mourinho, Fener’le Şampiyonlar Ligi’ni kaçırdı. Lille’e karşı oldukça dramatik şekilde elendiler.

· FİLGOAL: Mourinho’nun ilk başarısızlığı. Fenerbahçe, Lille tarafından Şampiyonlar Ligi’nin dışında bırakıldı.

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· KOORA: Ölümcül bir senaryo. Mourinho’nun Fenerbahçe’si Şampiyonlar Ligi’nin dışında kaldı. Mou, takımını Devler Ligi’ne taşıyamadı.

· AS: Mourinho Şampiyonlar Ligi’nin dışında kaldı. Portekzli teknik adam Fenerbahçe’deki ilk hedeflerinden birinde başarısız oldu. Artık Avrupa Ligi’nde mücadele edecekler.

· MAIS FUTEBOL: Mourinho son dakikalarda acı çekiyor ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nin dışında kalıyor. Portekizli teknik adam 3. ön eleme turunda Lille’e yenilerek Avrupa Ligi’ne düştü.

· RECORD: Mourinho’nun Fenerbahçe’si uzatmalarda soğuk duşla karşılaşıp UEFA Avrupa Ligi’ne düştü.

FRANSIZ BASINI KENDi TEMSiLCiLERiNi ELEŞTiRDi

Lille pişmanlık duyabilirdi

Karşılaşma Fransız basınında da geniş yer buldu. Ülkenin önde gelen spor gazetesi L’Equipe “Lille Fener’in bıraktığı geniş boş
alanlara rağmen geri çekilip oynamayı reddettiği son 20 dakikadan pişmanlık duyabilirdi” dedi. İngiliz Daily Mail Gazetesi ise Mourinho’nun hakem isyanına işaret ederek “Jose, meşhur ‘eğer konuşursam’ repliğini tekrarladı. ‘Özel Biri’nin hakemin penaltı kararından dolayı üzgün olduğu açıktı ve bunu maç bitiminde kendi üslubuyla dile getirdi” ifadelerini kullandı.

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Lille

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