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Fenerbahçe'de Jose Mourinho’ya Düzce’de sevgi seli

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Düzce
Fenerbahçede Jose Mourinho’ya Düzce’de sevgi seli
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 07:00

F.Bahçe’nin dün sabahki idmanı taraftarlara açık gerçekleştirildi. Topuk Yaylası’nda yeni sezona hazırlanan F.Bahçe, taraftarlarıyla iç içe sevgi seli altında çalıştı. Mourinho taraftarları kırmadı ve tel örgülere kadar gidip forma imzaladı.

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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmalarını yaptığı Topuk Yaylası Tesisleri’nde dün 2 bin taraftarının önünde hazırlıklarına devam etti. 

Takımdan 25 dakika önce sahaya gelen teknik direktör Mourinho önce yardımcılarıyla ardından takımla toplantı yaptı. Konuşurken Dzeko ve Levent Mercan’ın omzuna elini koydu. Çift kale maçı kurulan kuleden takip eden Jose Mourinho’nun futbolculara ismiyle hitap etmesi, Mert Hakan’a “Komutan” demesi, farklı ve sert bir antrenman sistemi uygulaması da dikkat çekti.

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FENERBAHÇE ABD’DE BÜYÜK EKRANDA

Washıngton Fenerbahçeliler Derneği, başkanlığa yeniden seçilen Ali Koç ve yönetimini tebrik ederek, New York Times Square’daki Nasdaq ekranlarında ‘Yeni sezonda başarılar, şampiyon Fenerbahçe’ mesajı yayımladı. Mesajda yeni teknik direktör Mourinho’ya da başarılar dilendi.

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Düzce

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