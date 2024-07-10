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Fenerbahçe'de Jose Mourinho’nun Szymanski sevinci 

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#Fenerbahçe#Mourinho#Szymanski
Fenerbahçede Jose Mourinho’nun Szymanski sevinci
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 07:00

Polonya Milli Takımı’nın EURO 2024’ten elenmesinin ardından Sebastian Szymanski’nin yeni sezon hazırlık kampına katılması Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun yüzünü güldürdü.

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Portekizli teknik adamın, Roma’yı çalıştırdığı dönem Feyenoord ile oynadıkları iki maçta da Szymanski’ye hayran olduğunu belirterek, “Hep takibimde ve transfer listemdeydi. Yolumuzun Fenerbahçe’de kesişmesinden çok memnunum” dediği öğrenildi. Antrenmanlarda Polonyalı yıldızla özel olarak ilgilenen Mourinho, Fenerbahçe’de sahaya yansıtmayı düşündüğü oyun sistemini en önemli futbolcularından biri olarak Szymanski’yi görüyor.

Fenerbahçede Jose Mourinho’nun Szymanski sevinci

KANARYA ÜÇÜNCÜ SINAVINDA HAJDUK ÖNÜNDE

Yeni sezona Avusturya’nın Graz kentinde hazırlanan Fenerbahçe, özel maçta bugün Hırvatistan’ın Hajduk Split takımıyla karşılaşacak. Graz’daki Merkur Arena’da TSİ 20.00’de başlayacak maçı S Sport Plus naklen yayınlayacak. Fenerbahçe, daha önce oynadığı hazırlık karşılaşmalarında Rumen Petrolul’u 2-1 yenerken, Avusturya ekibi Admina Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Szymanski

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