Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun reaksiyon planı tuttu! Akıl oyununun başrolü: Mert Hakan Yandaş!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu AZ Alkmaar'a karşı sürpriz bir mağlubiyet almıştı. Sarı - lacivertliler, Hollanda'daki maçta sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılmış ve bu skor spor kamuoyunda sürpriz olarak nitelendirilmişti.

AZ Alkmaar deplasmanına Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Fred Santos, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko ilk 11'iyle çıkan sarı - lacivertliler, ilk yarısını 0-0'lık beraberlikle kapattığı maçın 59. dakikasında geriye düşmesine rağmen 70. dakikasında Youssef En-Nesyri ile beraberliği yakalamış ancak 75. ve 87. dakikalardaki gollere engel olamayarak ve skor tabelasında beklemediği bir sonuç görmüştü.

İLK PLANI TUTTU AMA...

Haberin Devamı

Orta sahayı Amrabat - İsmail - Fred üçlüsünden kuran teknik direktör Jose Mourinho, rakibinin geçiş hücumlarını minimuma indirmeyi hedeflemiş ve ilk devrede kısmen başarılı olmuştu.

Amrabat'ı her zaman olduğu gibi geriden oyun kurulumunun ilk ismi olarak kullanan Portekizli hoca, İsmail Yüksek'i ise Alkmaar'ın ataklarında kesici rol oynaması yönünde görevlendirdi.

Fred'i hücuma daha yakın bir bölgede konuşlandıran Mourinho, Brezilyalı yıldızın teknik kapasitesi, oyun sezgisi ve pres gücünden yararlanmak istedi.

Dusan Tadic başta olmak üzere, Fred ve Osayi-Samuel'in uğraşlarıyla Edin Dzeko ile Saint-Maximin'e toplamda 5 gol pozisyonu üretildi. İki isim de fırsatlarını cömertçe harcadı. İlk yarıda kalesinde fazla pozisyon görmeyen Fenerbahçe, rakibinin geçiş hücumlarını durdurmayı ise başarmıştı.

58'DEN SONRA KABUS...

Jose'nin planı 58. dakikaya kadar işledi ancak...

58. dakikada İsmail Yüksek, yerini Youssef En-Nesyri'ye, Maximin ise Szymanski'ye bıraktı. Bu değişiklikten 1 dakika sonra ise AZ Alkmaar, Daal ile 1-0 öne geçti. Gol, Jose Mourinho'nun maçın başından beri önlemek istediği durumdan gelmişti.

Golün ardından ön alanda daha fazla bulunmaya başlayan Fenerbahçe, golden 4 dakika sonra 62'de Youssef En-Nesyri'nin kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Kaçan penaltıya rağmen ataklarını sürdüren sarı - lacivertliler, Edin Dzeko'nun yoğun çabası ve En-Nesyri'nin şık dokunuşuyla 70'te skoru 1-1'e getirdi.

Haberin Devamı

Bu golden 5 dakika sonra Smit'in golüyle 2-1 geriye düşen Fenerbahçe'de Jose Mourinho 'rengini' tamamen belli etti ve 'en az 1 puanı istiyorum' dercesine riskli iki değişiklik yaptı.

79'da önce stoperden Becao'yu çıkarıp orta alana Mert Hakan Yandaş'ı yerleştiren ve Amrabat'ı sahte stoper olarak kullanan Portekizli, daha sonra 81. dakikada sol bek mevkisinde görev yapan Mert Müldür'ü de oyundan alıp, üçüncü forvet Cenk Tosun'u sahaya sürdü.

O dakikadan sonra Fenerbahçe'nin ilk 11'i Livakovic, Osayi-Samuel, Sofyan Amrabat, Çağlar Söyüncü, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Dusan Tadic, Cenk Tosun, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri'den oluşmuştu.

Haberin Devamı

Amrabat'ın sahte stoper, Szymanski'nin sol bek, Cenk Tosun'un sol kanat oynadığı sistemde kaleye gitmekte daha da zorlanan Fenerbahçe, savunmasında büyük açıklar verdi ve 87'de kalesinde 3. golü de görerek tamamen oyundan koptu.

BAŞROL MERT HAKAN YANDAŞ

Karşılaşmanın ardından bir reaksiyon vermeleri gerektiğinin farkında olan Jose Mourinho hem takımına hem de taraftarlara mesaj olarak nitelendirilebilecek bir rotasyona imza attı.

AZ Alkmaar maçının ilk 11'inde yer alan Rodrigo Becao'ya direkt kesik atan tecrübeli çalıştırıcı, Alexander Djiku'yu da tercih etmedi ve formayı Samet Akaydin'e verdi.

Mourinho'nun bir diğer sürprizi ise Mert Hakan Yandaş oldu. Deneyimli çalıştırıcı, Fred ve İsmail Yüksek'i kulübeye çekerek orta üçlüyü Sofyan Amrabat - Mert Hakan - Szymanski'den kurdu.

Haberin Devamı

Burada başrolü ise Mert Hakan Yandaş oynadı...

Bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Mert Hakan Yandaş, daha çok 4-3-3 formasyonunun sağ içinde yer aldı ve takımının akınlarına öncülük eden isimlerden oldu.

Kendi yarı sahasında Fenerbahçe'yi bekleyip kontra fırsatı yakalamayı uman Sivasspor, Fenerbahçe'nin Mert Hakan etkisiyle sağ kanadı iyi kullanmasına çözüm bulamadı.

Osayi-Samuel, Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte ataklarının yüzde 60'lık kısmını sağ kanattan geliştiren Fenerbahçe, 23. dakikada Dusan Tadic - Mert Hakan Yandaş işbirliği sonucu korner kazandı, köşe vuruşunun devamında Samet Akaydin fileleri havalandırdı.

Haberin Devamı

Mert Hakan Yandaş, 51. dakikada kazanılan penaltıda da pozisyonu hazırlayan isim oldu. Tecrübeli futbolcu, ön alan baskısı sonucu kazandığı topu ceza sahasına koşu yapan En-Nesyri'nin önüne bıraktı. Meşin yuvarlakla buluşan Faslı golcü, kalecinin müdahalesi sonrası yerde kaldı ve VAR kontrolü sonrası penaltı noktası gösterildi. Topun başına geçen Dusan Tadic, takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

71. dakikada yerini Fred'e bırakan Mert Hakan Yandaş, Kadıköy'ü dolduran taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı ve performansıyla geçer not aldı.

MOURINHO'NUN MESAJI NEYDİ?

Alkmaar maçında takımının özellikle ikinci yarıdaki oyununu beğenmeyen Mourinho, Sivasspor maçıyla mesaj verebileceğinin farkındaydı. Çünkü 3 maçlık galibiyet serisi yakalamış Sivasspor'a karşı alacağı galibiyetle hem ligdeki yarışta takibini sürdürmek hem de camiada oluşan kara bulutları dağıtmak için elinde bir fırsat bulunduruyordu.

Nitekim bu reaksiyonu önce saha içinde verebilmek için orta sahada Mert Hakan Yandaş'ı bir lider gibi konumlandırdı ve istediği verimi aldı.

Takımına verdiği mesaj, 'Hepinizin özel bir rolü var ve zamanı geldiğinde formayı alacaksınız' olan Mourinho'nun taraftarlara mesajı ise 'Oynanan futbolun ve eksiklerin farkındayım, çözüm üretmek için çabalıyorum'du.

Tecrübeli hoca, bu hamleleriyle Sivas maçı özelinde başarıya ulaştı ve sarı - lacivertliler milli araya ligde 3 maçlık galibiyet serisiyle girdi.