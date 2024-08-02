Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun En-Nesyri ve Maximin planı belli oldu! Lille maçında...

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Fenerbahçe’nin gol noktasındaki en önemli transferi olan En-Nesyri bugün takımla çalışmalara başladı.

EN-NESYRI İÇİN PLAN

Faslı golcünün Lille ile oynanacak olan ilk maçta süre alması zor gözükse de ilk hedef Adana Demirspor'la oynanacak Süper Lig müsabakasında süre alacak seviyeye gelmesi...

MAXIMIN İÇİN 45 DAKİKA

Ayrıca Mourinho’nun Lille ilk 11’i de şekilleniyor. Tecrübeli teknik adamın Lille karşısında İsmail-Mert Hakan ikilisini sahaya sürmesi beklenirken Maximin'in hazır durumda ve formda bilgilerine ulaşıldı. Maximin'in en azından 45 dakika sahada olması bekleniyor.

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Bu maçta sahada tek forvet olarak formda golcü Edin Dzeko’nun olmasına da kesin gözle bakılıyor.

HAZIRLIKLAR DEVAM ETTİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Fransa temsilcisi LOSC Lille ile 6 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, LOSC Lille ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.