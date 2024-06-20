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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun çalışacağı ekip belli oldu!

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Süper Lig
Fenerbahçede Jose Mourinhonun çalışacağı ekip belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 14:34

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başladı. Portekizli çalıştırıcının ekibi de belli oldu.

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Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi takımın başına getirdiği Jose Mourinho, tatilinin ardından yeniden İstanbul'a geldi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayan Portekizli teknik adam sosyal medya hesabından "1. Gün" yazılı paylaşım yaptı.

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Sarı-lacivertli futbolcular 22-23 Haziran’da sağlık kontrollerinin ardından tesislerde toplanmaya başlayacak. İlk etap çalışmalarını 24-29 Haziran’da Topuk Yaylası'nda yapacak olan Fenerbahçe, daha sonra 2-13 Temmuz tarihlerinde de Avusturya'nın Bad Wastersdolf'ta kamp yapacak.

Fenerbahçede Jose Mourinhonun çalışacağı ekip belli oldu

Mourinho’nun birlikte çalışacağı teknik kadrosu, yardımcıları ve görevleri şu şekilde olacak:

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Salvatore Foti (1. Yardımcı Antrenör)
Stefano Rapetti (Fitness Antrenörü/ Methodolgist/ Spor Bilimcisi)
Luca Fatiga (2. Yardımcı Antrenör / Duran Top Antrenörü / Yardımcı Fitness Antrenörü)
Michele Salzarulo (Analiz Sorumlusu, Maç önü-Maç sonu ve canlı maç analizleri)
Ricardo Formosinho (Taktik Analiz ve Antrenman Performans Analizi)
Giovanni Cerra (Data Analiz)

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Süper Lig

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