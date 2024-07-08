Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 4 sırrı! Prensiplerinden taviz vermiyor

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Portekiz, İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde çalıştırdığı takımlarla 26 ulusal ve uluslararası kupa kazanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, saha içi ve dışındaki tavırlarıyla alışılmışın dışında bir profil çiziyor. Başarının yolunun disiplinli çalışma ve doğru analizden geçtiğine inanan ve diyaloğa çok açık olan 61 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının Avusturya kampındaki günlük davranış ve alışkanlıkları şöyle:

1- SADECE BiSiKLET

Kamp yapılan otelden antrenman sahasına bisikletle gidiyor, asla araç kullanmıyor.

2- HERKESTEN ÖNCE SAHADA

Takımdan 1 saat önce idman sahasına gidip, çalışma düzenini bizzat kendi kuruyor.

3- HER GÜN 2 ANTRENMAN

Her gün 2’şer saate yakın 2 antrenman yaptırıyor.

4- iDMAN ÖNCESi FiTNESS

Futbolcuların fitness’te zaman geçirmelerini sağlamak için, antrenmanlardan 45 dakika önce sahaya gelmelerini istiyor.

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5- YARIŞMA ŞEKLiNDE iDMAN

Dayanıklılık idmanlarını zaman zaman yarışma şeklinde yapıyor ve bu sayede oyuncular sıkılmıyor.

6- OYUNCULARINI ZORLUYOR

Antrenmanlarda futbolcuları fiziksel olarak daha üst seviyeye çekmek için zorluyor. Bu sayede takım bir hazırlık kampında olması gerekenden daha iyi durumda.

7- DRONE iLE KAYDETTiRiYOR

Tüm antrenmanları drone ile kayıt ettiriyor ve her idmanın analizini yaptırıyor.

8- HER GÜNÜN ANALiZi

Her günün sonunda takıma antrenmandaki yanlışları ve doğruları detaylı biçimde anlatıyor.

9- DiYALOĞA ÇOK AÇIK

Oyuncularıyla sadece idmanlarda değil, bireysel olarak da diyalog kuruyor.

10- SÜREKLi iLETiŞiM

Taraftarlar ve basın mensuplarıyla çok ilgili, sürekli onlarla iletişim halinde.