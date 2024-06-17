Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan savunmaya transfer isteği! Eski öğrencisi...

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Gelecek sezon adına transfer çalışmalarına son hız devam eden Fenerbahçe'de Jose Mourinho gözünü kararttı. Portekizli çalıştırıcı, Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcuyu takibe aldı.

"Öyle bir takım kuracağız ki şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak." diyen Ali Koç, dünyaca ünlü ve kaliteli oyuncularla dirsek temasında. Takımın başında Jose Mourinho'nun bulunması, özellikle yıldız futbolcular konusunda en önemli koz haline geldi.

MİCHY BATSHUAYİ İNDİRİME YANAŞMIYOR

Belçikalı forvetin sözleşmesi sona erdi. Michy Batshuayi, birçok teklif almasına rağmen ailesiyle çok mutlu olduğu İstanbul’dan ayrılmak istemiyor. Mourinho’nun kalmasını istediği golcü oyuncu, kariyerini Fenerbahçe’de sürdürmek istediğini yönetime iletti. Ancak tecrübeli forvet, senelik 3 milyon Euro olan maaşında indirime gitmeye yanaşmıyor. Sarı-Lacivertliler ise Batshuayi ve menajerine, bu kez 3 yıllık sözleşme imzalamayı ancak maaşında indirime gitmesinin şart olduğunu iletti. Şimdilik iki taraf orta yolu bulamasa da pazarlıklar sürüyor. Mourinho, 22 Haziran’daki ilk idmana kadar imzanın atılmasını umuyor.

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Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü’nün bonservisini almak için Atletico Madrid ile pazarlıklara başlamıştı. Ancak İngiltere’den gelen bir haber sonrası dikkatler buraya çevrildi. Manchester United’ın sahibi olan INEOS; Onana, Martinez, Dalot, Garnacho, Mainoo ve Hojlund dışındaki tüm futbolcular için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Jose Mourinho’nun gözdesi Victor Lindelöf de bu oyuncular arasında yer alıyor. Yaşanan bu gelişme sonrası stoper transferde öncelik değişecek gibi görünüyor.

YENİ SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Dünyaca ünlü teknik adam, başarılı savunmacıyı ısrarla isteyerek 2017’de Benfica’dan 35 milyon Euro’ya Manchester United’a transfer etmişti. Mourinho, Roma’nın başına geçtikten sonra da Lindelöf’ü transfer etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Tecrübeli çalıştırıcının, İsveçli stoperle Fenerbahçe’de yeniden buluşmayı çok istediği kaydedildi. Kırmızı Şeytanlar’ın menajeri Erik ten Hag’dan beklediği kadar forma şansı bulamayan Lindelöf’ün bu yaz başka bir takıma giderek kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği kaydedildi.

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1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

29 yaşındaki stoperin Manchester United ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. İngiliz ekibinin, başarılı savunmacı için 10 milyon Euro’nun altında bir bonservis bedelini kabul edebileceği öne sürüldü. Fenerbahçe, eğer İngiliz devi ile yapılacak pazarlıklarda olumlu ilerleme sağlarsa, hemen Lindelöf’ün Türk asıllı menajerleri Hasan Çetinkaya ve Ali Dursun ile de temasa geçip süreci hızlandırmayı planlıyor.