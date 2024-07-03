Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan rakiplere gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho transferde en doğru hamleleri yapmak istediklerini söyledi. Hazırlık çalışmalarının ikinci ayağı için Avustarya’ya giden sarı lacivertlilerde Mourinho, İstanbul’dan ayrılmadan önce FBTV’ye yaptığı açıklamada kadro ile ilgili şunları söyledi: “Bütün oyuncular elimde değil ama geçen seneden kalan kaliteli bir takımımız var. Biz transfer döneminde de doğru şeyleri, pazardaki doğru anda ve akıllı bir şekilde yapmak istiyoruz.

İDDİALARA AYIRACAK VAKTİM YOK

Duygusal olarak değil, akıllı bir şekilde hareket etmek istiyoruz. Önümüzdeki haftalardan itibaren de tahmin ediyorum ki bizim yaklaşımımıza uyacak oyuncuları kadromuza katacağız. Hiçbir takım transfer döneminde şampiyon olmaz. Şampiyonluklar nisan ayında, mayıs ayında kazanılır. Transfer sezonunda ancak transfer kupası kazanırsınız ki böyle bir kupa yok zaten. Sakin olmamız gerekiyor, ne istediğimizi biliyoruz. Eminim ki istediğimiz şeyleri de bu süre içerisinde yapacağız.

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6, 7, 8 TRANSFER DURUMUMUZ YOK

Benim şu an transfer döneminde basında konuşulanların keyfini çıkaracak vaktim yok. Ben çalışmalarıma odaklanmış durumdayım. Bizim zaten çok fazla, 6, 7, 8 oyuncu getirmemiz gibi bir durum yok. Önceliklerimizi biliyoruz. Farkındayım, insanların gözünde Çağlar zaten bir Fenerbahçe futbolcusu gibiydi ama aslında değildi. Kiralık olarak gelmişti. Dolayısıyla onu takımımıza tekrar kattık ve takımımıza iyi bir stoper kazandırdık.

UMARIM MAAŞLARI ÖDEYEBiLiRLER

“Basın için transfer dönemi 12 ay boyunca açıktır. Kulüpler için bu farklı ama basında 12 ay boyunca transfer dönemi devam eder. Bu aslında insanlar için keyiflidir ama bir yandan da gerçekler vardır.

KENDiMiZE BAKMALIYIZ

Bazı takımlar şimdiden çok fazla transfer yaptılar ki bunun da lig için iyi olduğunu düşünüyorum. Ama umarım maaşları ödeyebilirler çünkü gerçekten çok yüksek maaşlar ödeniyor. Umarım ileride bu konuda problem yaşamazlar ki aslında bu bizim problemimiz değil. · BİZİM başka takımlara değil, kendimize bakmamız gerekiyor. Bizler ihtiyacımız olan istediğimiz profilleri belirledik. Buraya geldiğim birinci günden itibaren de bunu konuşuyoruz, ihtiyacımız olan profilleri biliyoruz. O yüzden biliyorum çok yakın bir zamanda ilk resmi maçımızı oynayacağız. Bu biraz üzerimizde baskı oluşturuyor ama sakin olmamız gerekiyor. Duygusal davranmamamız gerekiyor. Doğru oyuncuları doğru anlaşmalarla getirmemiz gerekiyor. Acele etmememiz gerekiyor.