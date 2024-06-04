Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Paulo Dybala ve Lukaku açıklaması

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye’deki ilk basın toplantısında, beklendiği üzere iddialı açıklamalar yaparken, transferinin nasıl gerçekleştiğine açıklık getirdi. Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın, “Mourinho transfer bizim bilgimiz dahilinde gerçekleşti” iddiasını yanıtlayan Portekizli çalıştırıcı, “Benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Branco’ydu. Dolayısıyla ilk iletişim kuran kişi Ali Koç oldu. Aziz Yıldırım ile de bir görüşmem oldu ama Fenerbahçe’ye gelmek için kimseden izin almadım” dedi.

BAŞKAN DEĞİŞSE DE F.BAHÇE’DE ÇALIŞIRIM

Mourinho, başkanlık seçimini Aziz Yıldırım’ın kazanması halinde, onunla çalışıp çalışmayacağının sorulması üzerine, ”Fenerbahçe’nin teknik direktörüyüm, başkan değişse de ben Fenerbahçe için çalışırım” cevabını verdi. Sarı lacivertli kulübe gelme nedenlerini anlatan Portekizli çalıştırıcı, “Genelde teknik direktörler kendi projelerini sunar ama bu sefer tersi oldu. Kulüp bana projelerini açıkladı. Daha sonra ikinci kısım geliyor o da hırs. Benim için hırs her maçı kazanmak için oynamaktır. Fenerbahçe’nin de gerçeği bu. Ben taraftarlarımızın neler hayal ettiğini biliyorum, beni de tetikleyen bu hırstı” diye konuştu.

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TARAFTARLARIMIZ ÇILGIN VE TALEPKAR OLMALI

Taraftarların sabırsız olmasını değerlendiren Mourinho, “Sabırlı olması gerekenler, başkan, direktör ve hocadır. Bunların sakin olması lazım, taraftarların değil. Taraftarın çılgın ve talepkar olması gerekiyor. Bizde baskı yaratması gerekiyor. Fenerbahçeli oyuncu bu baskıyı kaldıramıyorsa demek ki burada oynayacak kadar iyi değildir. Taraftarlarımız bize desteklerini hiçbir zaman bırakmasınlar” dedi. Fenerbahçe’nin başarısı için elinden geleni yapacağını belirten Portekizli hoca, “Eskiden ‘Ben Mourinho’yum’ diye şaka yapardım ama şimdi ‘Ben Fenerbahçe’nin hocasıyım’ diye kendimi adlandırıyorum.

99 PUAN ALMAYAYIM AMA ŞAMPİYON OLAYIM

Mourinho, nasıl bir Fenerbahçe vadettiğini şöyle anlattı: “Kulübe karşı bağlılık, tutku, taraftarlarla empati ve iyi iş çıkarma sözü verebilirim. Bu forma benim artık derim, derimin bir parçası. Kulüp bünyesindeki herkesin bu mantaliteye sahip olmasını isterim. Ana hedefimiz Süper Lig’i kazanmak. Ben 99 puandan az alayım ama şampiyon olayım düşüncesindeyim. İnsanlar büyük düşünüyor çünkü ben Avrupa’da 6 final oynadım ve 5’ini kazandım. Adım adım gitmek istiyoruz. Avrupa’da da ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almak.”

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FENERBAHÇE iÇiN SESiMi YÜKSELTMEKTEN ÇEKiNMEM

Jose Mourinho, önceki sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran vatandaşı Jorge Jesus’un, “Bu ligin sportif gerçekliği yok. Bu ligde yaşanabilecek durumlar hakkında size bilgi verildi mi?” sorusu üzerine, “Eğer Fenerbahçe’nin haklarını korumak için sesimi yükseltmem gerekirse bunu iki kere düşünmem” ifadesini kullandı. Geride kalan sezonla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Mourinho, şunları söyledi: “Geçen sezon hakkında yorum yapmam etik olmaz. Etik olan şey kapalı kapılar ardında yapılan yorumları paylaşmamız... Gerek İsmail Kartal ve gerek oyuncularla... Ben dürüst insanım, oyuncuların yüzüne konuşurum. Onların düşünceleri önemlidir. Yeni geldim, takımı tanımam için zamana ihtiyacım var.

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iSMAiL KARTAL’DAN FARKLIYIM

Yeni sezonun hazırlıklarına 22-23 Haziran gibi başlayacağız. Kısa sürede bir şeyleri değiştirmek mümkün değil. İsmail Kartal’dan farklıyım, her hocanın farklı bir durumu vardır. Ali Koç ve Mario Branco, takımı iyileştirmek istediklerini söylediler. Fenerbahçe taraftarlarının rüyalarını gerçekleştirmek için çok iyi bir takım kuracağız.”

PAULO DYBALA VE LUKAKU iLE iLGiLENMiYORUM, iSTEMiYORUM

Fenerbahçe’ye transferinin kesinleşmesinin ardından Avrupa basınında çıkan, “Roma’daki oyuncuları Paulo Dybala ve Romelu Lukaku’yu istiyor” iddiasını yanıtlayan Mourinho, şunları söyledi: “Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. İsim değil proje, istikrar görmek istiyorum. Geçmiş kulüplerimden oyuncularıma ilgim yok. Yapılan transferi bittikten sonra öğrenmelisiniz. Ayrılanları da öyle. Romelu Lukaku ve Paulo Dybala’yı istemiyorum.”

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TEKNiK PATRON BENiM, BÜTÜN iLGiYi ÜZERiMDE iSTERiM

Ekibinde kimlerin yer alacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Jose Mourinho, “Patronun ben olduğum önemli, ekibimde kimlerin olduğu sizler için önemli olmamalı. Hepsi yüksek kalitede insanlar olacak. Kendilerini yavaş yavaş tanıyacaksınız, ben bu konuda bencilim ve bütün ilgiyi üzerimde isterim” diye konuştu. Türkiye Ligi’nin Portekiz’de de yayınlandığını belirten Mourinho, “Gittiğim yere ilgi çekerim. Avrupa’da daha fazla insan burayı izleyecek. Türkiye Ligi’nin daha iyi bir lig olmasını istiyorum” dedi.

MOURiNHO: BÖYLESiNi GÖRMEDiM

KOÇ: TÜRKiYE’YE HOŞ GELDiN!

Jose Mourinho’nun Ali Koç ve Mario Branco ile birlikte düzenlediği ilk basın toplantısı 1 saat 40 dakika sürdü. Portekizli çalıştırıcı, toplantının sonuna doğru, “20 yıllık kariyerimde yaptığım en uzun basın toplantısı oldu” dedi. Toplantıda İngilizce konuşan Mourinho’nun tercümanlığını da yapan Ali Koç bu sözler üzerine, “Türkiye’ye hoş geldin!” esprisini yaptı.

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MARiO BRANCO, TRANSFER iÇiN ÜMiTLi KONUŞTU

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, 2 yıllık anlaşma yaptıkları Jose Mourinho ile ilk görüşen kişinin kendisi olduğunu söyledi. Branco, “Kafalarda soru işareti olmasın, ben Mourinho ile Türkiye’ye gelmesi için konuşan ilk kişiyim. Başkanımızın vizyonu sayesinde futbol tarihinin en iyi teknik direktörü Fenerbahçe’ye geldi. Bence buna odaklanmanız gerekiyor” dedi. Transfere de değinen Branco, şöyle konuştu: “Transfer ayında değil, mayıs ayında şampiyon olmak istiyorum. Geçen sene transferde iyi iş çıkarttık. Ancak geliştirecek çok noktamız var ve bunu yapacağız. Mourinho’nun istediği transfer profillerini biliyoruz. Hocamıza uygun isimlerin kimler olduğunu biliyoruz.

SEÇiMi BEKLiYORUZ

Seçim döneminde geçiyoruz.. Önümüzdeki pazartesiden itibaren tam gaz çalışmak için hazırız. Zorlu bir yaz olacak. EURO 2024, izne giden oyuncular, erken eleme maçları... Şampiyonlar Ligi büyük bir hedef. Dinamik ve esnek olmamız gerekiyor. Jose Mourinho’nun istediği şekilde transfere giriş yapabileceğimizi düşünüyorum.”