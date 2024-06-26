Fenerbahçe'de Jose Mourinho’dan Mert Hakan Yandaş'a: Komutan!

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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmalarını yaptığı Topuk Yaylası Tesisleri’nde dün 2 bin taraftarının önünde hazırlıklarına devam etti.

Takımdan 25 dakika önce sahaya gelen teknik direktör Mourinho önce yardımcılarıyla ardından takımla toplantı yaptı. Konuşurken Dzeko ve Levent Mercan’ın omzuna elini koydu. Çift kale maçı kurulan kuleden takip eden Jose Mourinho’nun futbolculara ismiyle hitap etmesi, Mert Hakan’a “Komutan” demesi, farklı ve sert bir antrenman sistemi uygulaması da dikkat çekti.

FENERBAHÇE ABD’DE BÜYÜK EKRANDA

Washıngton Fenerbahçeliler Derneği, başkanlığa yeniden seçilen Ali Koç ve yönetimini tebrik ederek, New York Times Square’daki Nasdaq ekranlarında ‘Yeni sezonda başarılar, şampiyon Fenerbahçe’ mesajı yayımladı. Mesajda yeni teknik direktör Mourinho’ya da başarılar dilendi.