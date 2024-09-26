Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan galibiyet sonrası flaş açıklamalar: 'Futbolda dalga geçemezsiniz'

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UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri;

Bugün en önemli şey 3 puandı. Bu yeni formatta kaç puan almak gerek, bilemiyorsunuz. Yapılacak en iyi şey puanları toplamak. İlk yarı iyi başlayamadık, ikinci yarıya daha iyi başladık. Baskı yaptık, top kazandık. İkinci yarı oynadığımız oyunu beğendim.

DALGA GEÇEMEZSİNİZ

2-0'dan sonra şunu söyleyeyim; futbolda dalga geçemezsiniz, geçerseniz futbol size ihanet etmez. Her takım savaşmaya devam eder. Kendi kendimize maçı garip duruma soktuk. 2-1'den sonra takım, oyunu kontrol altında tuttu. Edin topu tutmayı becerdi. Son 5 dakikada oyunu tuttuk. Futbolda dalga geçemezsiniz.

TUGAY KERİMOĞLU HARİKA

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Tugay harika bir oyuncu. Aşağı yukarı aynı zamanlarda İngiltere'ye gittik. Güzel zamanlardı ama zaman uçup gidiyor. İkimizin de daha fazla beyaz saçı var. Çok iyi oyuncuydu ama bir o kadar iyi insandı. Gönül verdiği renklerden bağımsız olarak onu bir gün ziyaretime davet ediyorum

SADECE 2 MAÇ KAYBETTİK

Şükürler olsun ki sadece 2 maç kaybettik, Lille ve Galatasaray. Sizin anlattığınız biçimde bakınca çok daha fazla maç kaybetmişiz gibi duruyor. Gelişmemiz gerektiğine katılıyorum. Daha iyi olabilmek için her gün çalışıyoruz.

MOURINHO EFEKTİ KUPALARDIR

Mourinho etkisi dediğiniz şey kupalardır. Eylülde kazanılacak kupa yok çünkü. Nasıl göreceksiniz Mourinho etkisini. Gittiğim her kulüpte kupalar kazandım; sadece Tottenham'da kazanamadım, çünkü kupa finalinden 2 gün önce kulüpten ayrıldım. Dolayısıyla her kulüpte yarattığım Mourinho efekti, kupalar kazanmaktır. Üzgünüm. Eylül ayında bunu yapamayız.

DANS YARIŞMASINDA JÜRİ DEĞİLİM

Ben vücut dili uzmanı değilim. Futbolun duygusal tarafının farkındayım. Bazı oyuncular baskının üstesinden daha iyi gelebilir. Bazı kültürler zorlukların üstünden gelmenize yardımcı olabilir, bazı kültürlerde sizi aşağı çeker. Stadyuma da teşekkür ediyorum. Çoğu durumda oyunculara destek verdiler. Bu maçın iki tarafı vardı; bir tarafı Avrupa Ligi; ikinci tarafı önemli bir mağlubiyetten sonra ilk maçın zorluğuydu. O maçtan sonra birazcık insanları aşağı çekmekten keyif alınan bir haftadır. Ben vücut dili uzmanı, dans yarışmasında jüri değilim. Futbolun duygusal yönünü iyi bilirim.