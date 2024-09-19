Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Galatasaray derbisine özel plan!

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Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde cumartesi günü oynanacak olan maç öncesi sarı - lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Dev derbi için hazırlıklarını sürdüren sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun kazanan kadroda büyük değişiklikler yapması beklenmiyor.

DJIKU GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray'dan liderliği almak isteyen sarı - lacivertlilerde sakatlığını atlatan Alexandru Djiku'nun geri dönmesine kesin gözüyle bakılırken, Ganalı yıldızın savunmadaki partnerliğini Çağlar Söyüncü yapacak.

Sağ bekte Mert Müldür, sol bekte ise Jayden Oosterwolde yer alacak. Orta sahada İsmail Yüksek ve Fred'in formayı vermesi beklenmezken, Jose Mourinho'nun antrenman performansına göre Amrabat'ı da değerlendirebileceği öğrenildi. İsmail ve Fred'in önünde ise Sebastian Szymanski'nin forması garanti.

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Sağ kanatta sezon başından bu yana olduğu gibi Tadic, sol kanatta ise Allan Saint-Maximin görev alacak.

EN-NESYRI YERİNE DZEKO

Santrforda ise Kasımpaşa maçındaki performansı beğenilmeyen En-Nesyri yerine Edin Dzeko'nun ilk 11'e geri dönmesi ve kaptanlık bandını yeniden takması bekleniyor.

BARIŞ ALPER VE OSIMHEN'E ÖZEL ÖNLEM

Takımına baskılı bir oyun oynatmayı hedefleyen ve skoru erken elde etmeyi planlayan Portekizli hocanın Galatasaray'ın hücum silahlarına da özel önlem alacağı gelen bilgiler arasında.

Mourinho'nun sarı - kırmızılıların golcüleri Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i topla olabildiğince az buluşturarak Galatasaray'ın etkinliğini azaltmayı hedefliyor.

Mourinho'nun, savunmacılarıyla özel bir görüşme yaptığı ve planlarını anlattığı kaydedildi.