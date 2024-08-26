Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Fred ve Szymanski'ye övgü, hakeme ve VAR'a tepki

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Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho maçı değerlendirdi.

Önümüzde yaklaşık 50 maç var. 50 maç olduğu için 11 oyuncuya değil bir takıma ihtiyacınız oluyor. Aksi halde bunun altından kalkamazsınız. Takım dengeli olduktan sonra bu durumla farklı bir şekilde baş edebilirsiniz.

"FRED'İN TAKIMA KATTIĞI DİNAMİZM ÇOK FARKLI"

Fred kenara geldiğinde aramızdaki kendi aramızda eğleniyorduk. Daha önce Fred'in eksikliğini söylemiştim. Ama 3 gol attığı için değil. Muhtemelen hayatı boyunca bir daha 3 gol atmayacak. Takıma kattığı dinamizm farklı.

"ELİMDE 3 TANE SZYMANSKI OLSA..."

Elimizde 1 tane Szymanski olması üzücü. Elimizde 2 tane Szymanski olsa ikisini de, 3 tane olsa üçünü de oynatırdım. İlk dakikadan son dakikaya kadar çok iyi oynadı.

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Taraftarlar İsmail Yüksek'in adını bağırdığı için mutlu oluyorum ama kaybettiğimizde takım olarak kaybediyoruz, kazandığımızda takım olarak kazanıyoruz.

"HAKEM VAR VAR ÇOK KÖTÜYDÜ"

Bugün aynı zamanda çok kötü hakem kararlarına karşı oynadık. Çok kötü VAR performansına karşı oynadık. Bugün kazandık. Bunun sebebi de bizim iyi olmamız.