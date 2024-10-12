×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararını verdi! Kadroda değişime gidecek

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Süper Lig
Fenerbahçede Jose Mourinho kararını verdi Kadroda değişime gidecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 18:15

Milli ara sonrası yoğun fikstüre gidecek olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho yoğun fikstürde rotasyona gitmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'de ilk 7 haftada 16 puan toplayan Fenerbahçe, bir maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor.

Öte yandan Fenerbahçe, milli ara sonrası 20 Ekim'deki Samsunspor maçıyla birlikte yoğun bir fikstüre girecek.

Samsunspor maçından 4 gün sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı konuk edecek olan sarı-lacivertliler, bu maçtan 3 gün sonra ise Bodrumspor'u ağırlayacak.

Bu maçın ardından 2 kritik deplasmana çıkacak olan Fenerbahçe, 3 Kasım tarihinde Trabzonspor, 7 Kasım tarihinde ise AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Fenerbahçe zorlu fikstürü 10 Kasım tarihinde Kadıköy'de oynanacak Sivasspor maçıyla tamamlayacak.

TRT Spor'un haberine göre; Teknik Direktör Jose Mourinho, bu süreçte rotasyona gidip kadrodaki birçok futbolcusundan yararlanmayı planlıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!