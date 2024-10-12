Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararını verdi! Kadroda değişime gidecek

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Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho yoğun fikstürde rotasyona gitmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'de ilk 7 haftada 16 puan toplayan Fenerbahçe, bir maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor.

Öte yandan Fenerbahçe, milli ara sonrası 20 Ekim'deki Samsunspor maçıyla birlikte yoğun bir fikstüre girecek.

Samsunspor maçından 4 gün sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı konuk edecek olan sarı-lacivertliler, bu maçtan 3 gün sonra ise Bodrumspor'u ağırlayacak.

Bu maçın ardından 2 kritik deplasmana çıkacak olan Fenerbahçe, 3 Kasım tarihinde Trabzonspor, 7 Kasım tarihinde ise AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Fenerbahçe zorlu fikstürü 10 Kasım tarihinde Kadıköy'de oynanacak Sivasspor maçıyla tamamlayacak.

TRT Spor'un haberine göre; Teknik Direktör Jose Mourinho, bu süreçte rotasyona gidip kadrodaki birçok futbolcusundan yararlanmayı planlıyor.