Fenerbahçe'de Jose Mourinho ilk 11'e neşteri vuruyor! Manchester United maçında...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'ye büyük beklentiyle gelen Jose Mourinho, kadro tercihleri sebebiyle eleştirilerin hedefine oturdu. Dünyaca ünlü teknik adam, sonuçlar ne olursa olsun bazı oyunculardaki ısrarı sebebiyle taraftarların tepkisini çekti. Son olarak Samsunspor maçında Osayi-Samuel'in kadroda olmaması ve Mert Müldür'ün ilk 11'de başlayıp hatalar yapması bardağı taşıran son damla oldu.

Milli Takım'dan formda dönen İrfan Can Kahveci'nin ilk 11'e girememesi, En Nesyri ve Saint-Maximin'in yedek soyunması da tepki çekti.

9 haftada 8 puan fark

Samsun'da iki kez öne geçen ancak iki puan bırakan Sarı-lacivertli ekip, 9 hafta sonunda bir maçı eksik olarak lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ve ligde Bodrumspor maçları bekliyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Machester United'da Fenerbahçe maçı öncesi 7 yıldız kadro dışı Haberi görüntüle

Osayi-Samuel, İrfan Can, Saint-Maximin ve En Nesyri ilk 11'e

Fanatik'in haberine göre Jose Mourinho’nun artık ilk 11’de bir değişime gidecek. Özellikle Manchester United karşısında Oosterwolde’nin sakatlığı ve Kostic’in UEFA listesinde yer almaması nedeniyle Osayi-Samuel’in 11’e dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. İrfan, Saint-Maximin ve En-Nesyri de formaya yakın isimler. Sarı-Lacivertli ekipte bu 4 yıldızdan en az 3'ünün Kırmızı Şeytanlar karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe topu sevmiyor

Sarı-Lacivertliler, ligde oynadığı ilk 8 maç sonunda daha önce görülmemiş bir istatistiğe imza attı. OPTA’nın detaylı veri topladığı 2014-15’ten beri Fenerbahçe, topa en az sahip olduğu sezonu yaşıyor. Kanarya, geride kalan 8 karşılaşmada ortalama yüzde 49.9 topa sahip olabildi. 226 milyon Euro’yla ligin en değerli ikinci kadrosuna sahip olan Sarı-Lacivertliler, topa sahip olma konusunda 12. sırada yer alıyor.