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Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Göztepe maçı sonrası açıkladı! Soyunma odasına gitme sebebi...

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#Fenerbahçe#Mourinho#Göztepe
Fenerbahçede Jose Mourinho, Göztepe maçı sonrası açıkladı Soyunma odasına gitme sebebi...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 00:18

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Göztepe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri;

Zor bir maçtı ama aynı zamanda bariz bir şekilde 2-0'la bizim kontrolümüzdeydi. 3. golü atabilecek şanslarımız vardı ama sonra durumlar değişti. Çalıştığımız yerden gol attılar, duran toptan. Daha sonra Cenk Tosun ile gole yaklaştık ama olmadı. Sonra onlar golü attı.

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SOYUNMA ODASINA NEDEN ERKEN GİTTİ?

Devre arasında gösterebileceğim görüntüleri seçmem gerekiyordu, o yüzden ilk yarı bitmeden soyunma odasına gittim. Tespit ettiğim hataları oyuncularıma göstermem gerekiyordu.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Göztepe

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