Fenerbahçe'de Jose Mourinho: Galatasaray yapınca sorun yok, biz yapınca kart

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi için eleme oynamak zorunda olmanın kendisi için yeni bir şey olduğunu belirterek, “Ben her zaman ülke puanı yüksek ülkelerde çalıştım. Böyle ülkelerde direkt Şampiyonlar Ligi’ne katılıyorsunuz. Bu durum aslında tüm Türk takımlarının Avrupa maçlarında aldığı sonuçların karşılığı. Bu sadece Fenerbahçe’nin sorunu değil. Türkiye’de ikinci bitiren takımın Şampiyonlar Ligi’ne kalması için 6 maç yapması gerekiyor, bu zor ama deneyeceğiz” dedi.

G.SARAYLI RAKİBE YUMRUK ATABİLİYOR

Mourinho, “Türkiye Ligi’nde çok mücadeleci maçlar oluyor, bunu gördüm. Takımlar savunma yapmayı biliyor, rakibin tempoyu düşürmesini sağlayabiliyor. Sivasspor, Samsunspor bunlar iyi takımlar” derken ezeli rakipleri Galatasaray’a da göndermede bulundu: “Emin olduğum tek şey; Galatasaray Teknik Direktörü 4 metre sahaya girdiğinde kart görmüyor ancak ben 1 metre girdiğimde görüyorum. Galatasaraylı bir futbolcu başka bir oyuncunun suratına yumruk atıp kart görmeyebiliyor. İlk haftada bunu öğrendim.”

Haberin Devamı

7 ATIYORSAK 6 YİYEBİLİRİZ

Portekizli teknik adam Lille maçı için de şunları söyledi: “Eğer 7 gol atıyorsak, 6 gol yemek bana uyar. Ancak gol atamıyorsak ve gol de yemiyorsak eleniriz. Sakin olmalıyız, maçın keyfini çıkarmalıyız. Bütün stat arkamızda olacak.” Futbolculardan Mert Müldür, Lille’den Thomas Meunier’in “Tur şansımız yüzde bin” sözlerine yanıt vererek “Elbette istediğini söyleyebilir. Bize göre de biz yüzde 100 tur atlamak istiyoruz. İnşallah tur atlayan taraf biz olacağız.”