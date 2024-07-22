Fenerbahçe'de Jose Mourinho çıtayı yükseltti: İlk hedef Şampiyonlar Ligi! Bütün kupalarda var olacağız

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho’nun göreve gelmesinin ardından beklentiler zirveye çıktı. Geçtiğimiz sezon “Süper Lig, Avrupa kupalarının önünde tutuluyor” eleştirilerine hedef olan sarı lacivertli takımda Portekizli hocanın gelmesiyle birlikte anlayış da değişti. Avrupa’nın 3 kupasını da kazanan bir teknik adam olarak Mourinho’nun hem kendisinin hem de Fenerbahçe’nin yerinin kesinlikle Şampiyonlar Ligi olduğu görüşünü savunduğu ve her kupaya talip olduğu ifade edildi.

ÖNCELİĞİMİZ LUGANO ENGELİNİ AŞMAK

Mourinho’nun, “Futbola büyük yatırımlar yapan , böylesine tutkulu bir taraftara sahip olan Fenerbahçe’nin en büyük hedefi Şampiyonlar Ligi’nde yer almak olmalıdır. Biz bunu gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu nedenle Lugano ile oynayacağımız maçlara büyük önem veriyoruz. Bu turu geçtiğimiz takdirde Salzburg, Glasgow Rangers, Slavia Prag veya Lille takımlarından biri rakibimiz olacak. O tarihe kadar eksiklerimizi gidererek çok daha güçlü ve hazır bir takım olacağız. Bu turu da geçip Şampiyonlar Ligi önündeki son engel olacak takımın kim olacağını bekleyeceğiz” dediği öğrenildi.

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HULL CİTY MAÇININ 11’İNİ HAZIRLIYOR

ÖTE yandan Portekizli teknik adam, yarın Lugano deplasmanında sahaya süreceği kadroyu belirledi. Başarılı çalıştırıcının, İsviçre ekibi karşısında sahaya Hull City ile oynanan maçın 11’ini sürmesi bekleniyor. 4-1-4-1 dizilişiyle sahada yer alacak olan sarı lacivertli ekipte Osayi-Samuel, Djiku, Çağlar, Oosterwolde’li 4’lü defansın önünde 6 numara Bartuğ yer alacak. 8 numarada Fred, kanatlarda Tadic, Kent orta sahada Szymanski ve gol noktasında da Edin Dzeko görev yapacak.

FENERBAHÇE LUGANO MAÇI iÇiN GERi SAYIMA GEÇTi

Şampıyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lugano ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Neşeli bir çalışma yapan sarı lacivertliler, bu karşılaşnanın hazırlıklarını bugün yapacakları idmanla tamamlayacak.