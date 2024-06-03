Fenerbahçe’de Jose Mourinho çılgınlığı!

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Türk futbol tarihinin en önemli transferlerinden biri dün resmileşirken, Fenerbahçe camiası unutulmaz bir gün yaşadı. Sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Ülker Stadı’nda düzenlenen görkemli bir törenle sözleşme imzaladı. Transferi tüm dünyada büyük yankı yaratan Mourinho, Tosyalı Holding’in özel uçağıyla dün öğleden sonra Londra’dan İstanbul’a geldi. Dünyaca ünlü hocaya bu yolculuğunda Ali Koç’un yanı sıra sportif direktör Mario Branco ve Acun Ilıcalı eşlik etti.

Gözden Kaçmasın Jose Mourinho izdihamından ekranlara yansımayan görüntüler Haberi görüntüle

İSTANBUL’U HAVADAN VE DENİZDEN KEŞFETTİ

Mourinho’yu taşıyan uçak saat 14.45’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi. 15.05’te uçaktan inen Portekizli teknik adam, kendisini karşılamaya gelen yüzlerce taraftarı selamladıktan sonra Koç Holding’e ait bir helikoptere bindirilerek, konakladığı otele götürüldü. Helikopter Ülker Stadı’nın üzerinde uçtuğu anda çekilen bir fotoğrafını sosyal medyadan yayınlayan Mourinho, “Benim yeni evim” mesajını paylaştı. Otelde bir süre dinlenen Mourinho daha sonra tekneyle Boğaz turu yaptı. Aynı dakikalarda imza töreni için Ülker Stadı’ndaki maraton tribününün önüne platform ve iki tarafına dev ekranlar kuruldu. Ekranlarda, “Özel biri. Fenerbahçe’ye hoş geldin. Dünyanın en büyük kulübü’

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KENDİNDEN EMİN, RAHAT VE SAMİMİ

İmza töreni için ‘passo. com.tr’den ‘0’ liraya alınan barkodlar 3 dakikada tükendi ve yaklaşık 30 bin taraftar organizasyonu tribünden takip etti. Töreni izlemek isteyen taraftarlar için ayrılan tribünler saat 18.30’da doldu. Jose Mourinho saat tam 19.07’de başkan Ali Koç’la birlikte Ülker Stadı’na çıktı. Ünlü teknik adam platforma yürüdüğü sırada stat hoparlöründen kendisi için yapılan özel bir şarkı çalındı. Taraftarların sevgi gösterileri arasında sahaya çıkan Mourinho’nun tribünleri selamlaması stattaki coşkuyu doruğa çıkardı. Kendinden emin, rahat ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Mourinho, konuşması sırasında kullandığı kelimeler ve hareketleriyle, daha ilk günden Fenerbahçe taraftarlarını mest etti.

İLK BASIN TOPLANTISI BUGÜN 14.00’TE

Fenerbahçe Kulübü, Jose Mourinho’nun bugün saat 14.00’te Ülker Stadı’ndaki 1907 Tribünü’nde bir basın toplantısı düzenleyip gazetecilerin sorularını yanıtlayacağını duyurdu.

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BU FORMA BENİM DERİM, KEMİĞİM

Hitabet konusunda eşsiz olan Jose Mourinho, farkını ilk günden ortaya koydu. İmza törenindeki konuşmasına Türkçe ‘Tünaydın’ diye başlayan Portekizli teknik direktör, “Bu forma artık benim derim, kemiğim gibi!” sözleriyle tribünleri coşturdu. Taraftarların tezahüratları nedeniyle sık sık kesilen konuşmasında iddialı ifadeler kullanan Mourinho, şunları söyledi: “Sevginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bu sevgi bana büyük bir sorumluluk veriyor. Ben de sizin ailenize aitim. Bu forma benim tıpkı derim, kemiğim gibi. Futbol, bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden birindeyim.

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SiZiN HAYALLERiNiZ BENiM DE HAYALLERiM

Ali Koç’u tanıdığımdan beri burada olmayı çok istedim. Sizler çok büyük bir taraftar grubusunuz. Bunu tüm kalbimle söylüyorum, sizin bu tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim.”