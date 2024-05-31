Fenerbahçe'de Jose Mourinho anlaşması sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama!

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Fenerbahçe'de önümüzdeki günlerde yapılacak başkanlık seçimi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı seçim öncesi eski başkan Yıldırım, Mourinho ile anlaştıklarını duyurmuştu. Harekete geçen mevcut yönetim Portekizli teknik direktörle her konuda el sıkıştı. Ali Koç ile Acun Ilıcalı, Mourinho ile görüşüp Şampiyonlar Ligi finalini izlemek üzere Londra'ya gitti.

Bu gelişmenin ardından gözler Aziz Yıldırım'a çevrildi. Mersin'de Fenerbahçeliler Derneği'nde konuşan Aziz Yıldırım konuyla ilgili şunları söyledi:

"AKILLARINA GELMİŞ KONUŞMUŞLAR"



"Önder Bey ve Mahmut Bey, Jose Mourinho ile görüştü, belli bir noktaya geldik. Onlara da çağrı yaptık, 'Gelin bedelini beraber ödeyelim, beraber bu işi halledelim' dedim. Neyse akılları gelmiş, gitmişler konuşmuşlar. Bana da sordu öbür taraf, 'Gerekirse imzalayın' dedim. Çünkü onların yetkisi var, bizim yetkimiz yok şu anda. Onlar da Mourinho'ya talip olmuşlar. İyi bir hamledir. Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho."



"GÜZEL İŞTE... SEÇİLİRSEM BEN DE ÇALIŞIRIM"

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Güzel işte Jose Mourinho ile anlaşmaları. Söylediler bana. Ben seçilirsem ben de çalışırım. 'Gelin beraber anlaşalım, imza attıralım, çalışmaya başlasın' demedim mi! Sonuçta seçilirsek biz de çalışırız, fark etmez."