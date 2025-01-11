Fenerbahçe'de Jose Mourinho acil stoper bekliyor!

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Fenerbahçe'de geçtiğimiz salı günü kulüp binasında yönetim kuruluna bir sunum yapan teknik direktör Jose Mourinho’nun öncelikle acil stoper ihtiyacını dile getirdiği öğrenildi. Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde sakatlanarak sezonu kapatırken Samet’in de taraftarlarla yaşadığı sorun yüzünden Çağlar-Djiku ikilisine mahkum kalan Mourinho yönetimden önceliğin stoper transferine verilmesini istedi. Portekizli çalıştırıcının acele edilmesini istemesinin bir nedeni de ocak ve şubat ayında çıkılacak kritik maçlar.

Yusuf Akçiçek beğenildi ama...

Ocak ayında ligde Konyaspor (D), Adana Demirspor (D) ve Göztepe, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Midtjylland’la oynayacak olan Fenerbahçe, şubat ayında Çaykur Rizespor, Alanyaspor (D) ve Kasımpaşa maçlarından sonra deplasmanda Galatasaray derbisine çıkacak. Bu yüzden teknik direktör Jose Mourinho, stoper transferinin acil olarak bitirilmesini istiyor. Başkan Ali Koç’un ‘Olmazsa olmazımız’ dediği bu bölge için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kupada oynanan Kasımpaşa maçında genç Yusuf’un performansı beğenilse de Kanarya 2 stoper alacak.

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Danso'nun Lens'te 2 yılı daha var

Stoper sorununu bir an önce çözmek isteyen sarı lacivetlilerde Kevin Danso’nun hala birinci öncelik olduğu, bu transferin noktalanması için büyük çaba harcandığı öğrenildi. Fransa’nın Ligue 1 ekiplerinden Lens‘te forma giyen ve 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki 1.90’lık sağ stoper için Fenerbahçe’nin 20 milyon Euro’yu gözden çıkarttığı da ifade edildi. Roma’da istediği şansı bulamayan Mario Hermoso’da da ısrar sürüyor. Bu transferin de kulübe 15 milyon Euro’ya mal olması bekleniyor.

'Transfer bitti Branco geldi' iddiası

F.Bahçe Başkanı, devre arası transferde maliyetli transferler yapacaklarının sinyalini verirken tarif ettiği oyunculardan birinin de Manchester United’in İsveçli stoperi Victor Lindelöf olduğu kulislerde konuşulan bir diğer bilgi. Ligde transferin 13 Ocak’ta başlayacak olmasına rağmen futbol direktörü Mario Branco’nun perşembe günü Kasımpaşa ile oynanan kupa maçını izlemek için statta olması “Transferleri bitirdiği için rahatladı” şeklinde yorumlara neden oldu.

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