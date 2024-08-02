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Fenerbahçe'de Jose Mourinho 9 ismin biletini kesti!

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#Fenerbahçe#Transfer#Mourinho
Fenerbahçede Jose Mourinho 9 ismin biletini kesti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 10:30

Lugano'yu geçip Lille eşleşmesi ve Süper Lig balşangıcına gözünü çeviren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen oyuncular netleşmeye başladı. Planlamada kendine yer bulamayan oyunculara Avrupa'dan ve Süper Lig'den teklifler var...

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yola devam edeceği futbolcu sayısını mümkün olan en az seviyede tutmak istiyor. Her mevkide 3-4 alternatif yerine en iyi iki futbolcuda ısrar eden Portekizli teknik adamın bu kararı sonrası takımdan ayrılması beklenen oyuncular belli oldu.

Fanatik'in haberine göre Mourinho'nun sezon planlamasında bulunmayan Crespo, Zajc, Luan Peres, Joao Pedro, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak, Levent Mercan, Samet Akaydin ile devam edilmesi düşünülmüyor. Bu oyunculara Avrupa'dan ve Süper Lig'den çeşitli teklifler de gelmeye başladı.

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UEFA listesine yazılmayan bu oyuncuların TFF listesinde yer alması da beklenmiyor. Cengiz Ünder'e Napoli, Emre Mor’a Süper Lig’in yeni takımı Eyüpspor, Samet Akaydın’a Bodrumspor, Crespo ve Miha Zajc’a Göztepe, Luan Peres ve Joao Pedro’ya ise Güney Amerika ülke takımlarından ciddi talipler var.

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Fenerbahçe yönetimi, geçen sezon başında 15 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Cengiz Ünder dışında diğer oyuncuların ayrılışına kolaylık sağlayacak. Cengiz Ünder için binimum 10 milyon euro bonservis beklentisi var.

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#Fenerbahçe#Transfer#Mourinho

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