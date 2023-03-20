Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un tribündeki görüntüleri geceye damga vurdu! Emre Mor'un golüne sevinmedi mi?

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Alanya'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Koulauris ile öne geçen Alanyaspor, devreye 1-0 üstün girdi. Fenerbahçe, 65 ve 85. dakikalarda Enner Valencia'nın ayağından iki penaltı golü bularak geri döndü. Son sözü ise 90+2. dakikada Emre Mor söyledi ve sarı-lacivertliler sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 54'e yükseltti ve 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya düşürdü. Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.

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Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

JORGE JESUS TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Müsabakanın 68. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi Kadıoğlu Alanya ceza sahasının yakınında yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası Fenerbahçeli oyuncular ve teknik heyet, hakem Mete Kalkavan'a itirazda bulundu.

Pozisyon sonrası faul bekleyen ve çok öfkelenen Jorge Jesus, Mete Kalkavan'a bir süre itirazlarını sürdürdü. Kalkavan, Portekizli teknik adamı itirazları sonrası direkt kırmızı kartla ihraç etti.

Jorge Jesus, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde takımının başında yer alamayacak.

GOLE SEVİNMEDİ Mİ?

Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle tribüne gönderilen JORGE JESUS'un buradaki hareketleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Müsabakanın bazı bölümlerinde kafasını önünde bulunan demirlere dayayarak sahaya bakmadığı fark edilen Portekizli teknik adamın, Emre Mor'un golüne sevinmedi de öne sürüldü.

Deneyimli çalıştırıcı zaman zaman ise yedek kulübesindeki yardımcılarına telefonuyla direktifler verdi.