Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planı ortaya çıktı! 4 forvet...

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Jorge Jesus yönetiminde bu sezon 'tek hedef şampiyonluk' parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri geliyor. Eldeki forvetlerin performansından memnun kalmayan Portekizli kurt hocanın dev transfer planı ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'de sürpriz şekilde gündeme gelen Joshua King isminin, Jorge Jesus'un ısrarla uygulamak istediği 4-1-3-2 sistemine olan uygunluğu nedeniyle ön plana çıktığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu küme düşen İngiliz ekibi Watford'da tamamlayan King, 1 Temmuz itibariyle serbest kaldı ve transferi gerçekleşirse bonservis bedeli ödenmeyecek.

Kariyerinin önemli bölümünde santrfor ve ikinci forvet olarak görev yapan King, kanatlarda da kullanılabiliyor.

4-1-3-2 düzeninde Bruma ve Rossi'ye dahi şans veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un, ikili forvetten biri olarak King ismine sıcak baktığı kaydedildi.

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SAMATTA VE VALENCIA GİDERSE 2 GOLCÜ DAHA ALINACAK

Sarı-Lacivertliler, ihtiyaca ve gideceklere göre bir başka golcüyü daha gündemine alabilir. Avusturya kampına dahil edilen Samatta'nın kamp dönüşünde kulüp arayışlarını hızlandıracağı kaydedildi. Enner Valencia'ya teklifler var ancak henüz yönetim bunları değerlendirmedi.

Şayet iki oyuncu ayrılırsa, iki santrfor daha alınacak. Jesus ikili forvet sisteminde kadrosunda en az 4 golcü istiyor.

"KRAL" VEDA

Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü 30 yaşındaki Joshua King, sözleşmesinin sona erdiği Watford'a duygusal bir mesajla veda etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Watford ailesine teşekkür ederim. Güzel anılar biriktirdik ama yıl sonunda üzüldük. Yeni sezonda başarılar, her şey gönlünüzce olsun" ifadelerini kullandı.

CARVALHO KADRO DIŞI

Bu arada transfer döneminde ismi hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan William Carvalho, Real Betis'in Avusturya kamp kadrosunda yer almadı. 30 yaşındaki Portekizli ön liberonun, Betis'le 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

İspanyol ekibi, Portekiz Milli Takımı'nın da en önemli isimlerinden olan futbolcuyu 2018'de 16 milyon Euro karşılığında Sporting'den kadrosuna katmıştı.