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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un kravat inceliği

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Başakşehir
Fenerbahçede Jorge Jesusun kravat inceliği
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 07:00

Başakşehir maçını kravatsız izleyen Portekizli hoca, basın toplantısına kravatla çıktı. F.Bahçe Teknik Direktörü, gazetecilerin kravatla ilgili sorusu üzerine, “Hem size hem de taraftarlara saygıdan dolayı kravat takıyorum. Lacivert takım elbiseyi F.Bahçe’nin renklerinden dolayı tercih ediyorum. Sarı gömlek veya sarı kravat hoş gözükmeyeceğinden komple lacivert giyiyorum” dedi.

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Başakşehir maçında saha kenarında kravatsız dururken karşılaşmanın ardından basın toplantısına kravatla çıkan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus bu konu kendisine sorulduğunda verdiği yanıtla dikkat çekti.

Portekizli teknik adam hem bu durum hem de moda konusunda danışmanlık alıp almadığı ile ilgili olarak şunları söyledi: “Hem siz basın mensuplarına, hem de taraftarlara saygıdan dolayı kravat takıyorum. Moda danışmanım yok. Lacivert takım elbiseyi Fenerbahçe’nin renklerinden dolayı tercih ediyorum. Sarı gömlek veya sarı kravat çok hoş gözükmeyeceğinden komple lacivert giyiyorum.”

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Başakşehir

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