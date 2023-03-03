Fenerbahçe'de Jorge Jesus’un Kayserispor maçında puan kaybına tahammülü yok

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Süper Lig’de 25. haftayı bay geçecek olan Fenerbahçe cumartesi günü Kayserispor maçına mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. Normal şartlarda Gaziantep ile oynaması gereken lider Galatasaray 24. haftayı maç yapmadan ancak 3 puanla tamamlayacak. Kanarya ise bir sonraki haftayı bay geçecek. Farkın daha da açılması tehlikesi ile karşı karşıya kalan sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

JAYDEN OOSTERWOLDE SiSTEMi ÖĞRENiYOR

Fenerbahçe’nin son transferi Oosterwolde‘ye antrenmanlarda Jesus’un oyun anlayışında nasıl görev yapacağı titizlikle anlatılıyor. Genç oyuncu sisteme adapte olduğu ve oynamaya hazır görüldüğü zaman takımın en önemli ve kilit oyuncularından biri olarak görev alacak. Bu maçın Kayseri deplasmanı veya bir sonraki maç olabileceği öğrenildi.

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ARDA GÜLER iYiLEŞTi AMA PERES iLE BATSHUAYi YOK

Gribal enfeksiyon geçirdiği için iki antrenman kaçıran Arda Güler dün iyileşerek takıma dönerken antrenmanda sakatlanan Luan Peres ve Michy Batshuayi ise Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

LiGDEKi OLUMLU SONUÇ SEViLLA MAÇINA YANSIR

Kayseri’de alınacak galibiyetin 9 Mart’taki Avrupa Ligi maçına da olumlu yansıyacağına dikkat çeken Jorge Jesus, “Bu haftayı 3 puanla geçerek Sevilla maçlarına odaklanmalıyız” diyerek takımını motive ediyor. 9-16 Mart’taki 2 Sevilla maçının da Fenerbahçe’nin ligde bay kalacağı haftalara denk gelmesi teknik heyet tarafından bir şans olarak değerlendiriliyor.