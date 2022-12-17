Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ekibine yeni isim: Pedro Gandaio! Bugün antrenmana çıktı

Haberin Devamı

2022 Dünya Kupası'nın ardından 20 Aralık'ta Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u konuk edecek, ardından 24 Aralık'ta ligde deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin bugün yaptığı antrenmanda bir detay dikkat çekti.

Teknik direktör Jorge Jesus'un 2019/19 sezonunda Al Hilal'deki ekibinde yer alan Portekizli kondisyoner Pedro Gandaio, bugün Sarı-lacivertli takımla ilk kez antrenmana çıktı. Jesus ile sohbet ettiği görülen 33 yaşındaki Gandaio, deneyimli teknik adamın ekibinde yer alacak. Gendaio'nun, teknik kadrosunda iki kondisyoner bulunan Fenerbahçe'nin üçüncü bireysel performans antrenörü olarak görev alacağı ifade edildi.

Al Hilal'de Jorge Jesus'un ekibinde kondisyoner olan Pedro Gandaio, daha sonra Estoril Praia'da ve Cova Piedade'de yardımcı antrenör; Marinhense ve Vitoria Setubal'de antrenör olarak görev yaptı.

Haberin Devamı

BREZİLYA DEDİKODULARINA NOKTA MI?

Fenerbahçe'de ekibini genişletmeye devam eden Jorge Jesus'un son olarak eski kondisyoneri Pedro Gandaio'yu ekibine katması, Portekizli teknik adamın Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği yönündeki haberlere 'nokta' olarak yorumlandı.

ANTRENMANDAN DETAYLAR

Samandıra Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindekiidmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Salonda yapılan çalışmalarla başlayan antrenman saha çalışmaları ile sürdü. Isınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, düz koşu gerçekleştirdi. Futbolcular daha sonra koordinasyon hareketleri yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Arda Güler, Alioski ve Joao Pedro idmanda yer almazken Valencia takımla çalıştı. Altay Bayındır ise çalışmalarına bireysel devam etti. Fenerbahçe, kupa maçı ve lig hazırlıklarına yarın devam edecek.