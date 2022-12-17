Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ekibine yeni isim: Pedro Gandaio! Bugün antrenmana çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Pedro Gandaio
Fenerbahçede Jorge Jesusun ekibine yeni isim: Pedro Gandaio Bugün antrenmana çıktı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 13:00

Dünya Kupası dönüşü Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile, ardından da Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Bugünkü antrenmanda Jorge Jesus'un Al Hilal'de birlikte çalıştığı Portekizli kondisyoner Pedro Gandaio'nun takımla antrenmana çıkması dikkat çekti.

Haberin Devamı

2022 Dünya Kupası'nın ardından 20 Aralık'ta Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u konuk edecek, ardından 24 Aralık'ta ligde deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin bugün yaptığı antrenmanda bir detay dikkat çekti.

Teknik direktör Jorge Jesus'un 2019/19 sezonunda Al Hilal'deki ekibinde yer alan Portekizli kondisyoner Pedro Gandaio, bugün Sarı-lacivertli takımla ilk kez antrenmana çıktı. Jesus ile sohbet ettiği görülen 33 yaşındaki Gandaio, deneyimli teknik adamın ekibinde yer alacak. Gendaio'nun, teknik kadrosunda iki kondisyoner bulunan Fenerbahçe'nin üçüncü bireysel performans antrenörü olarak görev alacağı ifade edildi. 

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçede forvet transferine son aday Haji Wright İlk görüşme...Fenerbahçe'de forvet transferine son aday Haji Wright! İlk görüşme...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçede Nazım ve Perese coşkulu karşılama Joao Pedrodan sevindirici haberFenerbahçe'de Nazım ve Peres'e coşkulu karşılama! Joao Pedro'dan sevindirici haberHaberi görüntüle

Al Hilal'de Jorge Jesus'un ekibinde kondisyoner olan Pedro Gandaio, daha sonra Estoril Praia'da ve Cova Piedade'de yardımcı antrenör; Marinhense ve Vitoria Setubal'de antrenör olarak görev yaptı.

Haberin Devamı

BREZİLYA DEDİKODULARINA NOKTA MI?

Fenerbahçe'de ekibini genişletmeye devam eden Jorge Jesus'un son olarak eski kondisyoneri Pedro Gandaio'yu ekibine katması, Portekizli teknik adamın Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği yönündeki haberlere 'nokta' olarak yorumlandı.

Fenerbahçede Jorge Jesusun ekibine yeni isim: Pedro Gandaio Bugün antrenmana çıktı

ANTRENMANDAN DETAYLAR

Samandıra Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindekiidmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Salonda yapılan çalışmalarla başlayan antrenman saha çalışmaları ile sürdü. Isınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, düz koşu gerçekleştirdi. Futbolcular daha sonra koordinasyon hareketleri yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Arda Güler, Alioski ve Joao Pedro idmanda yer almazken Valencia takımla çalıştı. Altay Bayındır ise çalışmalarına bireysel devam etti. Fenerbahçe, kupa maçı ve lig hazırlıklarına yarın devam edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Pedro Gandaio

BAKMADAN GEÇME!

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi Film gibi bir hikâye

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi! Film gibi bir hikâye

#Ayda Zugay
Bir kış masalı: Mutlaka görülmesi gereken şelaleler | 8 ŞEHİR 10 ADRES

Bir kış masalı: Mutlaka görülmesi gereken şelaleler | 8 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum?

#Yaşam

BAKMADAN GEÇME!

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi Film gibi bir hikâye

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi! Film gibi bir hikâye

#Ayda Zugay
Bir kış masalı: Mutlaka görülmesi gereken şelaleler | 8 ŞEHİR 10 ADRES

Bir kış masalı: Mutlaka görülmesi gereken şelaleler | 8 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum?

#Yaşam