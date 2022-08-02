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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Dinamo Kiev maçı sonrası neler yaşadığı ortaya çıktı: "1-2 günde kendine zor geldi"

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Dinamo Kiev
Fenerbahçede Jorge Jesusun Dinamo Kiev maçı sonrası neler yaşadığı ortaya çıktı: 1-2 günde kendine zor geldi

Fenerbahçe Kulübü’nün eski yöneticisi Emre Can, transferinde büyük rol oynadığı deneyimli Portekizli teknik adamın Devler Ligi sonrası yaşadığı üzüntüyü anlattı.

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İkna görüşmelerinde de bizzat yer alan Can “Jorge Jesus, Fenebahçe taraftarına aşık oldu. Özellikle Dinamo Kiev’e 2-1 kaybedilen rövanş maçından sonra o kadar çok taraftara mahcup olacak bir ruh haline girdi ki; 1-2 gün kendine zor geldi” dedi.

Dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus’un Fenerbahçe’ye gelişinde büyük rol oynayan sarı lacivertlilerin eski yöneticisi Emre Can yakından tanıdığı Portekizli teknik adamın, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki Dinamo Kiev maçı sonrası büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Uzun yıllardır yatırımlarının bulunduğu Portekiz’de geniş bir çevresi bulunan Emre Can, Legend Futbol YouTube kanalına konuşurken, hem Jesus’un ikna ediliş sürecini anlattı hem de deneyimli teknik adamla ilgili bilinmeyenleri paylaştı:

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İLK GÖRÜŞMEDE ALİ KOÇ’A BAYILDI

“2 Sene önce Benfica Başkanı’na ‘Fenerbahçe’ye teknik direktör olarak kimi alalım?’ diye sordum direkt Jesus ismini verdi ve ‘Alabiliyorsanız alın’ dedi.

Hep aklımda Jorge Jesus’u bir gün Fenerbahçe’de görmek vardı. Ocak ayında iletişime geçtim. Ancak o dönemde futbol bile konuşmak istemiyordu, Brezilya Karnavalı’na gitmek istiyordu. Başkanımız Ali Koç ile temasa geçip ‘Başkan ne dersin, kendisini ikna etmeye başlayalım mı?’ dedim ve o günden sonra Jesus’a ‘En azından maçlarımızı bir analiz yap’ diye yavaş yavaş F.Bahçe’yi anlatmaya başladım. Başkan Ali Koç ile görüntülü olarak konuştu ve kendisine bayıldı.

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İŞTE O MEŞHUR FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

Nisan ayında bir balık restoranında buluştuk. Dünyaca meşhur bir yer orası. Biz görüşme gizli olsun diye ayrı bir odaya bile geçtik. Ama orada olduğumuzu duyan Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa bizi yanına davet etti.

Fenerbahçede Jorge Jesusun Dinamo Kiev maçı sonrası neler yaşadığı ortaya çıktı: 1-2 günde kendine zor geldi


Aslında cumhurbaşkanının konu ile hiç ilgisi yoktu. O anlarda restoranın garsonları bile fotoğraf çekmeye başladı. Öncesinde Luis Figo bizi çağırmıştı, onun masasına bile gitmemiştik. O restoranda gelen her ünlünün bir fotoğrafı çekilirdi. Bu fotoğrafın da hikayesi böyle çıktı. Jesus’un Benfica ile olan sözleşmesindeki maddeden dolayı gelişi gecikti.

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JORGE JESUS’UN BİLİNMEYENLERİ

· Jesus sabah saat 06.00’da kalkar 07.40’ta mesaisi başlar.

· Her gün 7 kilometre koşar. Futbolcu ile bile koşabilecek enerjiye sahiptir.

· Aklında sürekli şampiyonluk vardır. Ve tüm hayatı futboldur.

· F.Bahçe taraftarına aşık oldu. Özellikle Dinamo Kiev maçından sonra o kadar çok taraftara mahcup olacak bir ruh haline girdi ki; 1-2 gün kendine zor geldi.

· Futbolcu ile çok iyi arkadaş olur. Hiçbir futbolcuya haksızlık yapmaz ve iyi oyuncu parlatır.

· Mücadele etmeyen oyuncuya tahammül edemez.

· Geriye oynayan oyuncuyu sevmez “Oyunun güzelliğini bozuyor” der.

· Maçlara kendini o kadar kaptırır ki bir yardımcısı mutlaka Jorge Jesus’u kontrol eder.

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· Sürekli balık yer, ağzına tatlı sürmez.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Dinamo Kiev

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