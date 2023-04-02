Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un derbi kabusu! Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyeti sonrası...

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Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu.

ARDA GÜLER İLK KEZ DERBİDE İLK 11'DE

Fenerbahçe’nin 18 yaşındaki oyuncusu Arda Güler, kariyerinde ilk defa sarı-lacivertli formayla bir derbide ilk 11’de sahaya çıktı. Genç oyuncu, sezonun ilk yarısında oynanan Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında süre alamamıştı. Güler, ilk derbisine geçtiğimiz sezon Ülker Stadyumu’nda 2-0 kazanılan Galatasaray derbisinde sonradan oyuna girerek çıkmıştı.

MERT HAKAN SÜRPRİZİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbide Mert Hakan Yandaş’ı ilk 11’de görevlendirdi. Bu sezon Portekizli teknik adamın çok fazla ilk 11’de görevlendirmediği Yandaş, son olarak ligin 22’nci haftasında deplasmanda oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11’de görev yapmıştı.

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YİNE DERBİ YİNE 3'LÜ TERCİHİ

Jorge Jesus, Beşiktaş karşısında takımını üçlü savunma dizilişiyle sahaya sürdü. Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart dolayısıyla Beşiktaş maçında kulübedeki yerini alamayacak Jesus, bu sezon sarı-lacivertli ekibin oynadığı birçok derbide tercihini üçlü savunmadan yana kullanmıştı. Portekizli teknik adam bu maçta da tercihini değiştirmedi. Sarı-lacivertli ekibin savunma üçlüsü Serdar Aziz, Samet Akaydın ve Attila Szalai’den oluştu.

DÖRDÜNCÜ DERBİDEN DE GALİBİYET ÇIKMADI

Üçlü savunma tercihi bir kısım taraftardan tepki görürken Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında puan alamadı ve bu sezonki 4. derbisinden de 3 puanı çıkaramamış oldu.

3 YENİLGİ, 1 BERABERLİK

Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş ile deplasmanda 2-0 berabere kalan Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 kaybetmiş, Galatasaray'a ise evinde 3-0 yenilmişti.

İşte Fenerbahçe'nin derbi maçları;

Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe

Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş