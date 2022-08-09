Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Ümraniyespor maçı değerlendirmesi: "Takım iyi yolda"

Haberin Devamı

Süper Lig'in ilk hafta maçında Fenerbahçe, ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'u konuk etti.

Fenerbahçe sahadan 3-3 eşitlikle ayrılırken karşılaşmanın ardından Jorge Jesus değerlendirmelerde bulundu.

Rakibin duran toplardan 3 gol bulduğuna dikkat çeken Jorge Jesus, "İstediğimiz sonucu alamasak da izleyenler için iyi bir maçtı. 3 gol attık ama maalesef 3 gol yedik. Biri penaltıdan olmak üzere duran toplardan 3 gol yedik. Normalde takımımız defansif duran toplarda iyi ama bugün istediğimizi yapamadık. Rakibin de hakkını vermek lazım. Kornerlere iyi çalışmışlar." diye konuştu.

"KAZANAMADIK AMA SONUNA KADAR SAVAŞTIK"

Ligin ilk haftası olduğunu ve takımın istenilen düzeye henüz ulaşmadığını belirten Jesus, "Fenerbahçe kötü sonuçlar alsa da her zaman şampiyonluğa inanır. Bugün 2 puan kaybettik ama önümüze bakacağız ve her zaman inanmaya devam edeceğiz. Taze kanlar sürmek istedik sahaya ama Avrupa maçındaki bazı yorgunluklar bazı futbolculara yansıdı. Takım şu anda istediğim seviyede değil ama hiçbir hoca takımını ilk haftada istediği seviyede görmez. Ama iyi bir yoldayız. Sahada iyi şeyler yaptık. Sonradan girenler kalitemizi arttırdı, bu da çok önemliydi ama istediğimiz sonucu alamadık. Kazanamadık ama sonuna kadar savaştık. Perşembe Avrupa'da bir maçımız var. Bugünü unutup perşembeye odaklanacağız" diye konuştu.

Haberin Devamı

JESUS'UN BASIN TOPLANTISI

Jorge Jesus, lige galibiyetle başlamak istediklerini kaydederek, "Ama bugün rakibimizin de hakkını vermek gerekiyor. İlk yarıya 2-1 girsek de ilk yarı boyunca zorluk çıkarttılar. İkinci yarıya daha iyi başladık. 3-1 yapabilecek pozisyonlar yakaladık ama rakibimiz beraberliği ve sonra öne geçiren golü yakaladı. Takımım maçı çevirebileceğine inandı. Oyuna sonradan girenler maçı çevirebileceklerini inandılar. İstediğimiz galibiyete ulaşamadık. Henüz ligin başındayız, çok fazla maç var. Eleme usulü turnuva değil. Bugün bazı oyuncular Avrupa maçımızdan dolayı çok fit değildi" dedi.



"TRANSFER PENCERESİNİN SON DÖNEMİNDE FIRSAT ÇIKARSA İYİ BİR İSMİ KADROMUZA KATACAĞIZ"



Jorge Jesus, Başkan Ali Koç’un karşılaşma sonrasında "Bu bir yol kazasıydı" şeklindeki açıklaması ve forvet transferi ile ilgili yöneltilen soruya, "Başkanımız takımına inanıyor. Bu sonuç benim için futbolun parçası. Her zaman kazanamazsınız. Bu sezon ilk mağlubiyeti Dinamo Kiev karşısında aldık. Bu maçı kazanamadık ama beraberlikle ayrıldık. Dünyadaki her takım çok fazla gol atan forvet ister. Çok gol atan iyi forvetler pahalı ve Avrupa’nın en önemli liglerinde oynuyorlar. Dolayısıyla kolay değil bir anda getirip her şeyi çözmesini beklemek. Transfer penceresinin sonuna doğru fırsat çıkarsa iyi bir ismi kadromuza katmak istiyoruz. O dönem daha doğru bir zaman. Elimdeki oyunculardan memnunum" diye cevap verdi.



"KURALLAR STRATEJİYİ ETKİLİYOR"



Türk oyuncu oynatma kurallarıyla konuşan Jesus, "Stratejik olarak bu kural bizi etkiliyor, herkes için geçerli. Sahada en az 3 Türk oyuncunuzun olması gerekiyor. Değişiklik yaparken de bunları düşünmeniz gerekiyor. Bu stratejiyi etkileyebiliyor. Tercihleri karmaşık hale getiriyor. Bu ülkenin kuralları bu, uymam gerekiyor. Ben daha önce Portekiz Ligi’nde çalıştığımda böyle bir kural yoktu. İstediğiniz kadar yabancıyla oynayabiliyordunuz" şeklinde konuştu.



"DERİN BİR KADROYA İHTİYACIMIZ VAR"



Tecrübeli teknik adam, transfer politikasıyla ilgili olarak ise "Yaklaşık 8 haftadır takımla birlikte çalışıyoruz. O andan itibaren antrenmanlarda oyuncuları daha iyi tanıyoruz. Takımdan ayrılan oyuncular oldu. Min-jae sonrası stoper arayışına girdik. Şu anda ligin başındayız, önümüzdeki seneyi konuşmak doğru değil. Ben maç maç bakıyorum. Biz elimizden geldiğince hem Türkiye hem Avrupa da başarılı olmak istiyoruz. Fenerbahçe’de çift kulvarda yarıştığınız zaman derin kadro olması gerekiyor. Avrupa da Fenerbahçe’nin hep olması lazım. Avrupa sıralamasında yukarılara çıkmalı. Sadece 11 oyuncunuzun olmaması lazım, rotasyon yapabilmeniz lazım. Bu maçta kadroda bazı değişiklikler yaptık, perşembe de bazı değişiklikler yapmamız gerekecek" dedi.