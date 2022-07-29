Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan transfer sözleri! "Sınırsız bütçem olsaydı Darwin Nunez'i isterdim"

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Sarı lacivertlilerin 68 yaşındaki deneyimli çalıştırıcısı Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye geliş süreci ve takımdaki hedeflerine ilişkin olarak Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

"ANA HEDEF SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU"

Takımın ana hedefinin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, "'Türkiye ligi şampiyonluğunu istiyorum, ana hedefim bu. Bunun için mücadele edeceğiz. Taraftarlar kulüp için çok tutkulu. Dinamo'ya karşı oynanan maçın sonunda alkışladılar ve takımla gurur duyduklarını hissettim.'' açıklamasını yaptı.

"KİEV MAÇI BANA ÇOK İYİ İŞARETLER VERDİ"

'Kiev maçında çok iyi işaretler aldıklarını kaydeden Jesus, "Dün maç bana çok iyi işaretler verdi. En iyi stoperi kaybetmemize rağmen bazı iyi işaretler aldım. İki tane daha stoper istiyorum.'' dedi.

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"MEHDİ TAREMİ'NİN ÖZELLİKLERİNİ BEĞENİYORUM"

Transferde adı geçen golcü oyuncu için konuşan Jesus, "Mehdi Taremi'nin özelliklerini beğeniyorum. Ancak onun pozisyonu için 4 oyuncum var. Böyle bir ihtimal doğmaz.'' dedi.

"WİLLİAM TRANSFERİ ZOR GİRİNCE ARAO GELDİ"

Orta saha transferi için iki ismi yönetime verdiğini ve sonunda Arao ile anlaştıklarını belirten Jesus, ''Yönetimden orta saha için iki isim istedim. William Carvalho, benim seçeneklerimden bir tanesiydi, savunmacı bir orta saha oyuncusu istedim. William transferi zor girdi ve biz de tanıdığımız Arao'yu transfer ettik" diye konuştu.

"TRANSFERDEKİ ANA HEDEF TANIDIĞIM OYUNCULAR"

Transferde ana hedefinin tanıdığı oyuncuları almak olduğunu belirten Jesus, ''Transfer konusundaki politika zaten tanıdığım ve iletişim kurmamın kolay olduğu oyuncuları transfer etmekti. Ama sadece Brezilya, Uruguay, Arjantin ya da İspanya'dan oyuncu getirmedim. Takımda zaten İspanyolca konuşan bazı futbolcular var ve bu işleri kolaylaştırıyor" şeklinde konuştu.

"SINIRSIZ BİR BÜTÇEM OLSAYDI DARWİN NUNEZ'İ İSTERDİM"

Transferde sınırsız bütçesi olması durumunda tercih edeceği oyuncunun 75 milyon Euro'ya Liverpool'a transfer olan Darwin Nunez olduğunu söyleyen Jesus, "Sınırsız bir bütçem olsaydı almak isteyeceğim oyuncu Darwin Nunez olurdu." ifadelerini kullandı.

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Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif aldığını belirten Jorge Jesus, "Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif aldım. Fenerbahçe'ye gelmek için Everton'ı reddettim." dedi.