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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan transfer açıklaması! 'Sol bek isterdim'

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#Transfer#Fenerbahçe#Jesus
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 23:12

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un sözleri;

Taraftarımız ve takımımız 90 dakika boyunca öz güvenli ve sakindi. Son dakikada golü bulup tur atladık. Bu turnuvada da genel hedefimiz finale çıkmak

O STADYUMDA MAÇ OYNANMAMALI

Ümraniye Stadı'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri maçlarımız Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum, ilk maçta bizden puan aldılar ama o stadyumda maç oynanmamalı. Bu tarz maçlar Avrupa'da canlı yayınlanıyor.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Takımımıza bir sol bek almak isterdim ancak şu an bu mümkün mü bilmiyorum. Pazara bakınca o bölgeye alınabilecek çok adam yok. TRANSFER açıldığında kafamda 2 transfer vardı. Olabilecek mi göreceğiz

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OFANSİF OLARAK GÜÇLÜYÜZ

Batshuayi ve Valencia yaklaşık 30 gol attı. Ofansif olarak güçlüyüz. Minimum 2 gol atıyoruz. Ofansif olarak oluşturuyoruz, güçlüyüz. Transferde iyileştirmeyi düşündüğümüz pozisyon savunma hattımız. Öndeki oyuncularımın performansından memnunum. Pedro, bildiğiniz gibi sakatlık yaşadı. Serdar Dursun da süre almadı ama bu 3 oyuncu çok gol attı. Bugün de sonucu Valencia belirledi. Onun maçı alma gibi bir özelliği var. Maçın sonunda gol atacağını hissediyorum. Maç içinde gol atacağı hissiyatını verir. Valencia da o hissi vermiyor ama golü atabiliyor

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