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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Trabzonspor maçı sözleri: "Zor bir karşılaşma olacak"

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Türkiye Kupası
Fenerbahçede Jorge Jesustan Trabzonspor maçı sözleri: Zor bir karşılaşma olacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 23:43

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 3-1 yendikleri mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 yenerek bir üst tura yükselirken Jorge Jesus değerlendirmelerde bulundu.

İstanbulspor karşısında çok fazla pozisyon ürettiklerini söyleyen Portekizli teknik adam, "Takımımız bugün almış olduğu galibiyetle birlikte, 5 haftalık arayı nasıl değerlendirdiğini gösterdi. Bu verilen arada bazı hazırlık maçları oynamıştık, kaliteli oyunlar oynamıştık. 3 gol attık ama 5-6 da olabilirdi. Çok fazla pozisyon ürettik. Takımımız özgüvenli, savunmamız sağlam. İstediklerimizi sahaya yansıtmayı başardık." dedi.

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Ligde oynanacak Trabzonspor'un maçının zor olacağını ancak liderliği kaybetmek istemediklerini kaydeden Jesus, "Trabzonspor ile zor bir maç olacak. Bunu rakipten bağımsız söylüyorum. Türkiye'de oynanan her maç zor. Türkiye Ligi, çok dengeli bir lig. Liderliğimizi korumak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde kaybettiğimiz maçlar olabilir. Bu ligde şampiyon olacak kapasitemiz var, biliyoruz. Bizim gibi 4-5 takım daha var. Maç maç bakıyoruz." diye konuştu.

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Her takımın maç içinde düşüşleri ve yükselişleri olabileceğini ifade eden Jesus, "Hiçbir teknik direktör, takımının seviyesini yeterli görmez. Her zaman daha iyisini ister. Spesifik bir seviye belirtmek doğru olmaz. Maç içinde bazen iyi oynarsınız, bazen istediklerinizi yapamazsınız. Takımıma bakınca, maçların çoğu bölümünde iyi futbol oynuyor." dedi.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Türkiye Kupası

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