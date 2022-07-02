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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sürprizli kadro! Ayrılıklar netleşiyor.. Yeri garanti olan 7 isim...

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Tisserand
Fenerbahçede Jorge Jesustan sürprizli kadro Ayrılıklar netleşiyor.. Yeri garanti olan 7 isim...
Süleyman Arat

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un kadrosu şekilleniyor. Deneyimli teknik adamın kamp kadrosuna almadığı isimler muhtemel ayrılıklar için ciddi bir sinyal olarak yorumlanırken yerleri garanti 7 isim de ortaya çıktı.

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Yeni sezon hazırlıklarının ilk ayağı olan İstanbul’daki çalışmalarını tamamlayan Fenerbahçe, 2 etap için Avusturya’ya giderken teknik direktör Jorge Jesus’un 8 oyuncuyu kamp kadrosuna dahil etmemesi dikkat çekti.

Sarı lacivertli ekipte dün başlayan kampta Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Miguel Crespo, Max Meyer, Steven Caulker, Luiz Gustavo ve Serdar Aziz, Graz’a götürülmedi. Fenerbahçe bu oyuncuların tedavi amaçlı olarak İstanbul’da kaldığını duyurdu.

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Fenerbahçede Jorge Jesustan sürprizli kadro Ayrılıklar netleşiyor.. Yeri garanti olan 7 isim...

YOLCULAR NETLEŞİYOR

Steven Caulker, Max Meyer ve Mauricio Lemos’un kadroda düşünülmediği için İstanbul’da bırakıldığı öğrenilirken tedavisi süren Miguel Crespo tedbiren evde bırakıldı. Miguel Crespo gibi Avrupa’dan talipleri olan Marcel Tisserand da bu nedenle Avusturya’ya götürülmedi.

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Son maçta da oynamayan Luiz Gustavo’nun sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadığı ifade edilirken yine Serdar Aziz ile Nazım Sangare'nin de aynı gerekçe ile kampta yer almadığı öğrenildi.

SAMATTA'YA YENİ ŞANS

Ancak kafilede yer alan en dikkat çekici isim Mbawana Samatta oldu. Geçen yılı Royal Antwerp’te kiralık geçiren Tanzanyalı golcüyü görmek isteyen Jorge Jesus’un yapılacak 2 maç sonrası karar vermesi bekleniyor.

Fenerbahçede Jorge Jesustan sürprizli kadro Ayrılıklar netleşiyor.. Yeri garanti olan 7 isim...

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7 İSMİN YERİ GARANTİ

Samandıra’da oynanan üçüncü hazırlık maçı olan Al Shamal mücadelesinde milli takımlardan dönen oyunculara da şans veren Fenerbahçe Teknik Direkttörü Jorge Jesus’un kafasındaki kadro şekillenmeye başladı.

Şu an Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln Henrique ve Bruma’nın yerleri garanti gibi gözükürken, Emre Mor’un katılımıyla bu rakamın 8 olması bekleniyor. Ön libero, orta saha ve forvet hattında ciddi bir rekabet yaşanacak.

İrfan Can, Mert Hakan ve Berisha da rekabette şimdilik bir adım önde bulunuyor.

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Fenerbahçede Jorge Jesustan sürprizli kadro Ayrılıklar netleşiyor.. Yeri garanti olan 7 isim...

OZAN'DAN HULL'A 3 YILLIK İMZA

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, Ozan Tufan transferini açıkladı. Championship ekibinden yapılan açıklamada 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ve anlaşmada ayrıca 1 yıl da opsiyon olduğu aktarıldı.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Tisserand

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