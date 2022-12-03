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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Serdar Dursun'a yeni şans!

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#Fenerbahçe#Serdar Dursun#Jorge Jesus
Fenerbahçede Jorge Jesustan Serdar Dursuna yeni şans
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 07:00

Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun Rayo Vallecano maçında ciddi şekilde sakatlanarak uzun süre takımdan ayrı kalacak olması, Serdar Dursun'a forma fırsatı çıkardı.

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Fenerbahçe’de Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında ciddi şekilde sakatlanan Joao Pedro’nun takımdan uzun süre ayrı kalacak olması Serdar Dursun’un önüne yeniden formayı kapma fırsatını çıkardı. Ara transfere kadar teknik direktör Jorge Jesus’un hamle oyuncusu olarak sahaya süreceği golcü futbolcu fırsatı iyi değerlendirmesi durumumda çok sevdiği Fenerbahçe’de kalıcı olabilecek. Öte yandan Ekvadorlu Enner Valencia, formasını giydiği milli takımının 2022 Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından dün İstanbul’a döndü.

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Fenerbahçe, Kulüpler Birliği’nin düzenlediği Dostluk Turnuvası’nın 2. maçında bugün Villarreal ile karşılaşacak. Ülker Stadı’nda 19.00’da başlayacak maç S Sport 2’den yayınlanacak. Fenerbahçe, ilk maçında Rayo Vallecano’yu 3-1 yenmişti

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