Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Serdar Dursun'a yeni şans!

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Fenerbahçe’de Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında ciddi şekilde sakatlanan Joao Pedro’nun takımdan uzun süre ayrı kalacak olması Serdar Dursun’un önüne yeniden formayı kapma fırsatını çıkardı. Ara transfere kadar teknik direktör Jorge Jesus’un hamle oyuncusu olarak sahaya süreceği golcü futbolcu fırsatı iyi değerlendirmesi durumumda çok sevdiği Fenerbahçe’de kalıcı olabilecek. Öte yandan Ekvadorlu Enner Valencia, formasını giydiği milli takımının 2022 Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından dün İstanbul’a döndü.

FENERBAHÇE-ViLLARREAL

Fenerbahçe, Kulüpler Birliği’nin düzenlediği Dostluk Turnuvası’nın 2. maçında bugün Villarreal ile karşılaşacak. Ülker Stadı’nda 19.00’da başlayacak maç S Sport 2’den yayınlanacak. Fenerbahçe, ilk maçında Rayo Vallecano’yu 3-1 yenmişti