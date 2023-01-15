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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Samet Akaydin yorumu ve transfer açıklaması!

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 21:50

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un sözleri;

Kazanmak kolay değildi ama adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum.

BAŞKANIMIZDAN SAMET'İ İSTEMİŞTİM

Başkanımızdan, Samet Akaydın'ı transfer etmesini istedim. Samet Akaydın bugün gösterdiği performansla onu neden istediğimi herkese gösterdi. Adana Demirspor maçının ardından onu istemiştim, başkanımız da transfer etti. Galibiyette önemli bir rol oynadı.

TRANSFER SORUSUNA YANIT

Önemli olan iyi oyuncuları elde tutmak. Takımımıza katkı sağlayacağına inandığımız oyuncular transfer pazarında olursa, alırız. Sadece transfer yapmak için bir hamle yapmayacağız.

ARDA GÜLER YORUMU

Arda oyuna girdikten sonra rakip eksik kaldı, daha rahat oynadı. Takımın daha iyi olması için mücadele etti. Pas opsiyonlarından yararlanmak istedik. Ama özellikle Rossi’den çok memnun kaldım

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Süper Lig

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