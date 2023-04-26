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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Samet Akaydin kararı! Sivasspor maçında...

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#Fenerbahçe#Jesus#Samet Akaydin
Fenerbahçede Jorge Jesustan Samet Akaydin kararı Sivasspor maçında...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 16:38

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son maçlarda yaptığı kritik hatalarla dikkat çeken stoper Samet Akaydin ile ilgili bir karar verdi.

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Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, son haftalarda kritik hatalar yapan Samet Akaydin'e kesik atıyor.

TRT Spor'un haberine göre Jesus, Sivasspor maçında Szalai'nin yanında Samet'in yerine Serdar Aziz'e ilk 11'de görev verecek.

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Bireysel hataları artmaya başladı

Medipol Başakşehir maçında hatalı bir geri pasla gole sebebiyet veren Samet Akaydin, son İstanbulspor maçında da rakip oyuncunun şutunu engellemek isterken top yön değiştirip ağlara gitmişti. Genel olarak da performansında düşüş olan oyuncuya böylece yedek kulübesinin yolu gözüktü.

Oynadığı 12 maçta takım 16 gol yedi

Ara transfer döneminde Adana Demirspor'Dan 3.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydin, Süper Lig'de 12 maça çıktı. Genç stoper bu maçların tamamına ilk 11'de başladı. Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol yedi. Sarı-lacivertli kulüp bu maçlarda 1 yenilgi, 2 beraberlik alıp 9 maçı da kazandı.

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#Fenerbahçe#Jesus#Samet Akaydin

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