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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 'oyun' ve Sevilla yorumu

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#Fenerbahçe#Jesus#Sevilla
Fenerbahçede Jorge Jesustan oyun ve Sevilla yorumu
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 21:45

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kayserispor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un sözleri;

Maç zor bir şekilde geçti. Rakibimiz iyi bir takım. Burada kazanmak kolay değil. Galatasaray burada kaybetti. Bizim için farklı bir maç olacağını biliyorduk. 90 dakika boyunca iyi olduğumuz anlar vardı. Hedefimiz olan 3 puanı aldık. Takımımız iyi bir performans gösterdi. Altay’ın performansı iyiydi. Son dakika kornerden bir gol yedik. Fenerbahçe oyuncularını tebrik ediyorum. Bu galibiyeti almamız, bu zorlu ligde bizim için önemliydi.

BİZDEN DAHA GÜÇLÜLER

Sevilla'nın çok güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Bizden daha güçlüler, çok kaliteli oyuncular vardı. En iyi şekilde hazırlanacağız, şansımızı deneyeceğiz. Sevilla’ya karşı penaltılarda bir final kaybetmiştim. Onlara karşı pek iyi anılarım yok. Avrupa Ligi finalini onlara karşı kaybetmiştim. Biliyorsunuz ki Sevilla, Avrupa Ligi'nin en çok kazanan takımı. Bu turnuvanın Real Madrid’i diyebiliriz. Şansımız az gibi gözükse de biz kendimize inanıyoruz. Perşembe günü iyi bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız

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#Fenerbahçe#Jesus#Sevilla

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