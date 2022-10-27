Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan maç sonu taraftara çağrı!

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UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları;

Bir kere daha Fenerbahçe güzel bir iş çıkardı. Maçın her anı güzeldi. 3-0'dan dönmeniz için inanmanız gerekiyor. Bugün de bunu yaptık. Kazanamadık ama beraberliği sağladık

TARAFTARA SESLENDİ

Taraftara seslenmek istiyorum; Oyuncular arasında ayrım yapmayın. İyi anlarda bize her zaman destek oluyorlar ama oyuncular arasında ayrım yapılmasını istemiyorum. Bugün Altay'a gösterilen tepki bana gösterilmiş tepkidir. Ben de böyle bir şey istemem. Belirttiğim gibi o tepkiler aynı zamanda bana da yapıldı. Böyle olmamalı. Oyuncular arasında ayrım yapmasınlar çünkü ben yapmıyorum

RENNES BİZİ ŞAŞIRTTI

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Rennes maçın başında bizi şaşırttı, Majer'i oynattığı yer bizi şaşırttı. Defansif kabiliyetimizi sağlayamadık. Arao ve Crespo'nun pozisyonlarını değiştirdik. Majer, Crespo'nun arkasına kaçıyordu sürekli.

REKORU KIRMAK İSTERİM

Zico'nun rekorunu kırmak tabi ki isterim, kazanmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu gösterir. Zico benim arkadaşım, sürekli iletişim halindeyiz. Brezilya'da onunla güzel günler geçirdik