Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan maç sonu hakem sitemi: 'VAR nasıl vermez?'

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un sözleri;

VAR nasıl bizim penaltımızı vermez? Hakem görmemiş olabilir, King'in arkasında kaldı. VAR nasıl böyle bir penaltımızı vermez.

VERMEK İSTEMEDİ

Penaltı kesin gol olur denemez ama penaltının kesinliği şüphe götürmez. Birçok kez izledim o pozisyonu. VAR penaltımızı vermedi, vermek istemedi.

SUSMAK İMKANSIZ

Hakem hakkında konuşmak istemiyorum ama susmak da imkansız. Hakem, ekrandan izliyor bunu. Ben ekrandan bakıp görüyorum

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ŞAMPİYONLUK YARIŞI YORUMU

Biz Galatasaray'dan önce de, sonra da oynasak şansımız olduğunu düşünüyoruz. Galatasaray'ın sahasında da bir maçımız var. Hepimiz bu ihtimale inanıyoruz

ÇİFT KUPA İHTİMALİ

Her iki kulvarda gidiyoruz. Fenerbahçe en son ne zaman sezonun son bölümüne çift kupa ihtimaliyle girdi bilmiyorum. Kazanabiliriz de, kazanamayabiliriz de ama şuan bu ihtimal var