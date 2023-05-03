Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan maç sonu hakem sitemi: 'VAR nasıl vermez?'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jesus#Türkiye Kupası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 23:13

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sivasspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un sözleri;

VAR nasıl bizim penaltımızı vermez? Hakem görmemiş olabilir, King'in arkasında kaldı. VAR nasıl böyle bir penaltımızı vermez.

VERMEK İSTEMEDİ

Penaltı kesin gol olur denemez ama penaltının kesinliği şüphe götürmez. Birçok kez izledim o pozisyonu. VAR penaltımızı vermedi, vermek istemedi.

SUSMAK İMKANSIZ

Hakem hakkında konuşmak istemiyorum ama susmak da imkansız. Hakem, ekrandan izliyor bunu. Ben ekrandan bakıp görüyorum

Fenerbahçede Jorge Jesustan maç sonu hakem sitemi: VAR nasıl vermez

Haberin Devamı

ŞAMPİYONLUK YARIŞI YORUMU

Biz Galatasaray'dan önce de, sonra da oynasak şansımız olduğunu düşünüyoruz. Galatasaray'ın sahasında da bir maçımız var. Hepimiz bu ihtimale inanıyoruz

ÇİFT KUPA İHTİMALİ

Her iki kulvarda gidiyoruz. Fenerbahçe en son ne zaman sezonun son bölümüne çift kupa ihtimaliyle girdi bilmiyorum. Kazanabiliriz de, kazanamayabiliriz de ama şuan bu ihtimal var

Gözden KaçmasınSivasspor 0-0 Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı)Sivasspor 0-0 Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı)Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Jesus#Türkiye Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları?

#Kiracı
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Kuledeki Prenslerin gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... İngilterenin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri

'Kuledeki Prensler'in gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... 'İngiltere'nin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri'

#Kral Charles